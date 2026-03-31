Camps niega haber gastado 15.000 euros en repostaje de su coche oficial y apunta a un uso "no legal" de la tarjeta

Archivo - El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha negado que se haya gastado 15.000 euros en gasolina para su vehículo oficial en 2025, tal y como ha denunciado Compromís en base a una respuesta parlamentaria de Presidencia, y ha apuntado a un supuesto "mal uso" y "no legal" de la tarjeta de repostaje asignada al mismo. De hecho, ha sostenido que el "50, 60 o 70 por ciento" de las fechas en las que se ha repostado corresponden con momentos en los que él no estaba en València y, en algunos casos, ni siquiera en España.

Además, ha detallado que la tarjeta solo la puede usar el conductor y que la misma "duerme con el coche": "Lo que pasa es que luego parece ser que alguien puede utilizarla de manera no legal, obviamente, sacándola de alguna manera (...), puede ser un traspapelado o cualquier otra cosa". "No sé, esto ya son cuestiones que tienen que ver con la investigación que se tiene que abrir", ha agregado.

"¿Cómo es posible que un coche que está parado siga repostando y nadie repare en ello?", se ha preguntado en una atención a medios en el despacho de su Oficina de Expresident en la tarde de este martes, en la que ha lamentado que se podría haber actuado ya hace mucho tiempo. Y ha sostenido que, según su chófer, el vehículo oficial del que dispone hizo en 2025 unos 29.000 kilómetros, lo que, en términos del coste de la gasolina, "no llega a 4.000 euros", y ha mostrado su "perplejidad" por haberse enterado por la prensa y por Compromís.

"La Generalitat me lo tenía que haber puesto en conocimiento hace un año o hace dos años cuando hemos visto la cantidad de dinero del que estamos hablando", ha subrayado Camps, que ha indicado que el funcionamiento del vehículo "no responde al criterio de la persona que lo usa, sino al parque móvil y a quien hace los diferentes pagos del funcionamiento del taller, consumo de gasolina, reparaciones, limpieza y la custodia del propio coche".

"No le corresponde esto ni muchísimo menos a quien ha sido 'expresident' de la Generalitat ni al resto de las personas que trabajan en la administración autonómica y van utilizando con toda normalidad sus coches", ha argumentado, al tiempo que ha aprovechado para defender que su Oficina "es la que menos cuesta y la que menos dietas paga" entre las de los diferentes 'expresidents': "Soy personal que intenta ser lo más austero posible. Y lo más austero posible es que, por ejemplo, que de gastos de protocolo no pasamos un solo euro".

CIFRA EL GASTO EN MENOS DE 4.000 EUROS

Es más, ha garantizado que su vehículo oficial "se ha movido dentro de los márgenes del funcionamiento normal" de una Oficina de Expresident. Por eso, ha explicado que cuando vio la cifra "absolutamente escandalosa" de 15.000 euros fue "el primero" en reclamar a Presidencia de la Generalitat que le enviara la documentación "para saber exactamente a qué respondía".

Una vez recibida esta documentación a primera hora de la tarde de este martes, Francisco Camps ha detallado que el vehículo, según su chófer, hizo en 2025 apenas "29.000 kilómetros escasos", lo que "no llega" a un coste de 4.000 euros en gasolina, "por debajo incluso de la cifra de otros expresidentes". Y ha especificado que "la cifra que se ha dado" de los 15.000 euros "significaría que el coche tendría que haber recorrido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, incluidos domingos y festivos, 310 kilómetros cada día".

"La pregunta que me hago es si es posible que nadie haya detectado durante este tiempo la suma de dinero que se ha ido acumulando con el uso de una tarjeta que está adscrita al vehículo correspondiente", ha expresado, al tiempo que ha manifestado que le "hubiera gustado" que "alguien hubiese puesto en conocimiento" de su Oficina "un gasto excesivo que no se corresponde con el funcionamiento del coche".

Asimismo, ha sostenido que el "50, 60 o 70% de las fechas" en las que se refleja un repostaje "se corresponden con momentos" en los que él no estaba en València o no estaba el conductor, en algunos casos en los que estaba "fuera de España o incluso del continente europeo, y ese coche seguía repostando". "¿Cómo es posible que un coche que está parado siga repostando y nadie repare en ello?", ha cuestionado.

Camps ha indicado que toda esta documentación la pondrá "en conocimiento" de Presidencia para que abran "la investigación que crean conveniente": "Son los que me la han enviado a mí y la vamos a reenviar para que investiguen qué ha pasado y quién no ha estado controlando el uso de esa tarjeta que está adscrita directamente al vehículo y que solo puede utilizar el conductor, nadie más".

NADIE HA TENIDO LA VOLUNTAD DE COMPROBAR LOS DATOS

Paralelamente, el 'expresident' de la Generalitat ha considerado "muy desagradable no ver que nadie haya tenido la más mínima voluntad de comprobar los datos y darse cuenta que era absurdo el dinero del que se estaba hablando" en relación con su coche oficial. "Soy usuario del taxi y, por lo tanto, no encajaba en absoluto la cantidad de dinero del que se está hablando", ha asegurado.

Preguntado por si tiene alguna sospecha sobre la diferencia entre los 15.000 euros que denuncia Compromís y los poco menos de 4.000 que él asegura haber gastado, Camps ha desvelado que la documentación que ha recibido refleja "repostajes en días constantemente, en verano o estando --él-- en Portugal". "Aquí pasa algo que no me corresponde a mí investigarlo, sino a quien corresponda, pero aquí ha habido algo que no voy a decir qué, porque tampoco soy ningún experto", ha dicho.

Sobre si su vehículo oficial, al pertenecer al parque móvil de la Generalitat, lo puede utilizar alguien más, el 'expresident' ha recalcado que "no lo utiliza nadie, porque tiene los kilómetros que tiene", unos 120.000 desde que empezó a funcionar. "Ni esos kilómetros en cinco años, que es lo que tiene el vehículo, podría llegar al dinero que se dice", ha argumentado. "Lo que parece ser que se ha movido es la tarjeta fuera del coche", ha deslizado.

AFEA A LLORCA QUE NO LE HAYA DEFENDIDO

Paralelamente, ha manifestado no entender cómo ni el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "ni nadie del PP o del Grupo Parlamentario han salido en defensa de la honorabilidad de quien fue presidente de la Generalitat y del PPCV durante tantos años". "Es incomprensible cómo han permitido que un personaje como --el síndic de Compromís, Joan-- Baldoví haya estado una y otra y otra vez criticando algo que desconoce en su totalidad", ha cuestionado.

"¿Me duele profundamente? Sí, me duele. Me duele haberme enterado por un personaje absolutamente abyecto y menor como Baldoví de lo que estaba pasando. Me duele que el PP no haya salido en tromba a defender de nuevo a quien fue el presidente de la Generalitat durante tantísimo tiempo. Me duele que el presidente de la Generalitat no haya dicho absolutamente nada al respecto y no haya defendido la honorabilidad de quien fue presidente de la Generalitat", ha apostillado.

También ha llamado al síndic de Compromís "personaje histriónico y menor en esta historia", aunque ha reconocido que le ha "metido en campaña". "Él sabrá por qué", ha deslizado, y ha lamentado haber "tenido que estar más de 24 horas escuchando que alguien estaba diciendo barbaridades" de él, en alusión a Baldoví.

De hecho, ha considerado que, cuando el Consell facilitó a Compromís esta información de los expresidentes, "por mera cuestión de cortesía" deberían haberles avisado: "Habría sido lógico". Y sobre si ha transmitido este malestar, ha señalado: "A mí nadie me traslada nada, yo no traslado tampoco nada, excepto la vocación que tengo por seguir sirviendo al PP, a la Comunidad Valenciana, que es lo que intento hacer todos los días de la mejor manera posible".