Llorca muestra "absoluta tranquilidad" sobre su dosier y defiende su ejemplaridad: "No tengo nada que esconder"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la presentación de la campaña institucional y la programación de actos del Nou d’Octubre, a 1 de octubre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado "absoluta tranquilidad" respecto al dosier en el que supuestamente se recogen presuntas irregularidades que le afectarían a él y a su entorno, al tiempo que ha acusado al PSPV de "difamar", ha asegurado que está centrado en mejorar "la calidad de vida de los valencianos" y ha reivindicado su ejemplaridad en política: "No tengo nada que esconder".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en Fira Alacant, después de que Morant anunciara que los socialistas valencianos interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, tras haber recibido este dosier, debido a "la gravedad de los hechos recogidos en el famoso" documento.

"El PSOE representa lo que está pasando hoy en España respecto al Congreso de los Diputados y el problema en la vivienda se representa muy bien en la Comunitat Valenciana. El PSOE en la Comunitat Valenciana no tiene proyecto alguno", ha expresado, a la vez que ha reprochado a los socialistas que, durante el Debate de Política General celebrado esta semana, "no hicieron propuesta ninguna".

"Solo difamar, solo insinuar siempre irregularidades, siempre pensando en dosieres, en las coacas, en los 'informes Leire'. En fin, yo creo que el PSOE no es ya alternativa en la Comunitat Valenciana", ha verbalizado el jefe del Consell, que ha insistido en mostrarse "muy tranquilo" respecto al dosier sobre él y su entorno. "Que investiguen lo que tengan que investigar", ha retado a los socialistas.

En todo caso, Pérez Llorca ha defendido que durante "toda la vida" que se ha "dedicado a la actividad pública" lo ha hecho "siempre desde un punto de vista ejemplar". "Por lo tanto, no tengo nada que esconder. Estoy centrado en ofrecer una mejora a la calidad de vida de todos los valencianos y todas las valencianas. Lo demostré el lunes en ese Debate --de Política General--. Tenemos proyecto de futuro en la Comunitat Valenciana y en eso estoy centrado", ha zanjado.