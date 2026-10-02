Llorca no ve "otra salida" que convocar elecciones generales: "Estamos asistiendo al final del 'sanchismo' en España"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

ALICANTE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que no hay "otra salida" que convocar elecciones generales "y dar paso a un gobierno serio que de verdad atienda los problemas de todos los españoles", en lugar de "estar centrados, como está el Partido Socialista, en resistir y aguantar a cualquier precio".

"Yo creo que hace tiempo que estamos asistiendo al final del 'sanchismo' en España", ha aseverado el también presidente de la gestora del PPCV, en una visita a la feria Alicante Gastronómica, a preguntas de los periodistas por los decretos de vivienda que se votan este viernes en el Congreso y por la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez adelante los comicios.

Sobre los decretos, que no se prevé que salgan adelante por el rechazo de Junts, Llorca ha defendido que "un tema tan grave y tan importante como la vivienda no se puede resolver" en una normativa de urgencia.

"En ocho años de gobierno de la izquierda en España ha habido más que tiempo para que hubiesen presentado su alternativa al problema de la vivienda, y no lo han hecho. Hoy están a la desesperada", ha dicho, para señalar que "además, con visos de que no se aprueben los decretos".

Al ser cuestionado por la posibilidad de que Sánchez adelante las generales al próximo 29 de noviembre, el jefe del Consell ha insistido: "Bueno, es que yo creo que no hay otra salida. Ni siquiera aprobar ese decreto es una salida, porque el problema de la vivienda no se arregla con decretos de urgencia".

Por contra, ha afirmado que esta crisis "se arregla escuchando a los propietarios y adoptando medidas que garanticen que se construyan viviendas en este país y, a la vez, regulando los impuestos para que ningún español tenga que pagar tantos impuestos cada vez que adquiere una vivienda". "Por lo tanto, solo le queda una salida a esta legislatura, que es convocar las elecciones", ha repetido.