Llorca pide "dejar trabajar a los tribunales" tras la querella del PSPV a Mazón por falso testimonio

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado que su predecesor, Carlos Mazón, "asumió la máxima responsabilidad política" al dimitir hace unos meses a raíz de la dana y ha instado a dejar que la justicia "trabaje y saque sus propias conclusiones" sobre la querella que ha interpuesto el PSPV contra el exdirigente por falso testimonio.

Así lo ha manifestado un día después de que el PSPV presentara la querella que anunció en su día contra Mazón por "falsear" sus manifestaciones en la comisión del Congreso sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos, y por "ocultar" información "relevante" sobre la evolución y su participación en esa gestión, con el objetivo de intentar "construir su propia versión con clara finalidad exculpatoria, incompatible con la abundante información que se conoce" de lo sucedido.

En concreto, los socialistas consideran que, pese a ser "advertido expresamente de la obligación legal de no faltar a la verdad en su testimonio", Mazón "faltó a la verdad" en varias ocasiones en relación con el listado de llamadas, el itinerario tras la salida del restaurante El Ventorro, el conocimiento de la existencia de fallecidos, las ayudas remitidas por el Gobierno de España y su destino y las comunicaciones con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, una de las dos investigadas en la causa judicial sobre la dana.

"Yo siempre he dicho lo mismo: yo respeto mucho las investigaciones y las decisiones judiciales", ha insistido Llorca a preguntas de los periodistas en un acto en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana.

Además, ha afirmado, como ha destacado que dijo "el primer día" como 'president' en su debate de investidura, que tiene "claro" que "las administraciones no habían estado a la altura en la gestión de la dana", y que su partido "había asumido responsabilidades políticas, especialmente el señor Mazón, que asumió la máxima responsabilidad política que fue dimitir como presidente".

Por contra, el jefe de los 'populares' valencianos ha criticado que "las otras administraciones dirigidas por el Partido Socialista no han asumido ninguna" responsabilidad.

"Por lo tanto, yo creo que nosotros hemos sido ejemplares en eso y que ahora tenemos que dejar a los tribunales que investiguen y que lleguen a sus conclusiones", ha defendido.

Dicho esto, Llorca ha señalado: "De momento, sí que hemos sabido que la jueza que investiga la causa de la dana pidió al Tribunal Superior de Justicia que se investigase al señor Mazón, y el Tribunal Superior de Justicia concluyó que no había que hacerlo". "Y yo a eso guardo muchísimo respeto", ha zanjado.