El presidente del PPCV y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el mitin del PP en la Plaza de Toros de València - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que la "primera llamada" que haga como presidente del Gobierno en caso de ganar las elecciones generales del 29 de noviembre y llegar al Palacio de la Moncloa sea a la Comunitat Valenciana. "Hemos sufrido los que más", ha recalcado.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el mitin del PP este sábado en la Plaza de Toros de València, que ha clausurado el propio Feijóo, y en el que también han intervenido la cabeza de lista al Congreso por Valencia y alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente del PP provincial, Vicent Mompó.

Llorca se ha dirigido a las 12.000 personas que han llenado el coso valenciano para pedirles que no se confíen de cara a la cita electoral del 29N, que es una "oportunidad histórica", pero ha valorado: "Vamos por buen camino". En todo caso, ha recalcado que la "decisión" que se va a tomar el próximo domingo "no es para una legislatura ni para uno o dos años, sino para los próximos 10 o 15 años".

Durante su intervención, ha sacado pecho de la gestión de su Consell en materias como la educación, la sanidad o la vivienda, ha recordado que hace casi un año asumió la Presidencia de la Generalitat --tras la dimisión de Carlos Mazón-- y ha reivindicado que desde entonces ha logrado recuperar la estabilidad en la Comunitat.

También ha hecho alusión a la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, y ha prometido que no olvida a las víctimas y que las tiene en su "memoria" y en el "recuerdo". Además, ha defendido que en el último año ha estado "dando la cara" y ha pisado "la zona cero" afectada por la riada para "atender a las personas y buscar estabilidad" desde "el diálogo y el entendimiento". "Lo hemos conseguido, hemos vuelto a recuperar la normalidad en la Comunitat Valenciana", ha reivindicado.

Eso mismo ha permitido, según ha destacado, "conseguir hitos" como aprobar presupuestos o bajar impuestos "sin sangrar los bolsillos" de los valencianos, aunque todo ello sin la "ayuda" del Gobierno de España, al que ha acusado de abandonar a la Comunitat Valenciana. "No puedo hablar de futuro, tengo que rendiros cuentas", ha aseverado.

También ha cargado contra los socios de Pedro Sánchez y del PSOE "que le dan los votos sin nada", como los "pagafantas" de Compromís, a quienes ha "dejado claro" que en la Comunitat "somos valencianos". "No queremos saber nada de los Països Catalans", ha avisado. Y ha apelado asimismo a los socialistas descontentos: "No quiero que cambien sus ideas, quiero que nos ayuden a cambiar de Gobierno".

((Seguirá ampliación))