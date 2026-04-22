Llorca pide a los sindicatos "muchísima sensatez" ante la posible huelga de profesores y vuelve a ofrecer diálogo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a los sindicatos docentes que tengan "muchísima sensatez" ante la posibilidad de que convoquen una huelga indefinida en mayo, ya que es un mes en el que "hay muchos estudiantes que se están jugando su futuro". Además, ha reiterado que tanto el Consell en general como la Conselleria de Educación mantienen "puertas abiertas para dialogar".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en un acto en Sueca (Valencia) sobre la posibilidad de que se convoque la huelga a partir del 11 o el 25 de mayo y hasta el final del actual curso educativo.

"Ya lo manifesté ayer y mi opinión no cambia en un día. Yo siempre mantengo la misma posición --ha subrayado--. Yo creo que, cuando se quiere dialogar y cuando se quiere pactar, no se puede venir con la amenaza de una huelga. No se puede venir con la amenaza de una manifestación".

Y ha recalcado: "Especialmente en el mes de mayo, en el que hay muchos estudiantes que se están jugando su futuro, que hay exámenes, que está la PAU, que está el paso de Bachiller. En fin, yo lo que pido es sensatez".

El jefe del Consell ha garantizado que los sindicatos docentes tendrán "puertas abiertas para dialogar" con la administración autonómica, pero ha insistido en que "siempre" les pide "muchísima sensatez" ante la posible convocatoria de una huelga.

Dicho esto, ha reiterado que "las pretensiones que están trasladando los profesores" exigiendo un aumento salarial "ya las trasladaron cuando había otro gobierno en la Comunitat Valenciana, les dijeron que no podía ser y no se manifestaron nunca. Por lo tanto, yo, si en aquel momento consideraron que era sensato no hacerlo, lo que les pido es que tengan la misma sensatez ahora".

Además, ha afirmado que tiene "mucho respeto por la figura del maestro y por la figura del profesor" y que "si hay una legislatura en la que se ha protegido la figura del maestro y la figura del profesor ha sido esta, con un cambio normativo muy importante respecto al profesor y respecto a la educación".