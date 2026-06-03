Llorca pide a los sindicatos que sigan con la negociación: "Si dejamos las cuestiones políticas, habrá entendimiento"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, conversa con un grupo de docentes. - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido este miércoles a todos los sindicatos de Educación que "se sienten, que no abandonen las sillas de la negociación" y "se centren en lo importante, que es la Educación": "Si dejamos al margen cuestiones políticas que algunos intentan aprovechar y estrategias electorales sindicales, se llegará a un entendimiento con bastante naturalidad".

Llorca, en declaraciones a los medios de comunicación en Carlet (Valencia), donde ha presentado las nuevas ayudas a modernización de explotaciones agrarias, ha aclarado sus palabras del pasado lunes y cuestionado por si considera que los manifestantes por la educación pública son "violentos" ha recalcado: "Yo jamás he dicho eso, yo lo que dije es que estaba convencidísimo que ningún docente, que ningún maestro, que ningún profesor, estaría identificado con ningún acto violento".

Por lo tanto, ha añadido: "Yo lo que vuelvo a decir siempre es que tiene que haber diálogo, tiene que haber responsabilidad y si todos tenemos el mismo objetivo, que es mejorar la educación pública, pues lo más fácil es que lleguemos a un entendimiento". En ese sentido, ha recalcado: "Todo lo que está haciendo el Gobierno valenciano y la Conselleria de Educación es intentar buscar un acuerdo únicamente pensando en la mejora de la educación en la Comunitat Valenciana".

Así, preguntado por si piensa recoger el guante que le han lanzado los sindicatos para que asuma las negociaciones al considerar que la consellera Carmen Ortí no les está dando soluciones, ha señalado que "hasta la fecha no hemos parado por parte del gobierno valenciano de buscar soluciones, de hacer reuniones, incluso de seguir los criterios que se estableció en un acuerdo con todos los sindicatos con representación en la mesa de negociación".

Ha recordado que "primero pidieron hacerlo en un documento en su conjunto, luego pidieron ellos mismos ir desarrollando punto a punto para buscar acuerdos, o hicimos, ya se encontró un acuerdo con parte de los sindicatos en materia de retribuciones y que después pidieron unas comisiones sectoriales para ir desarrollando esos puntos", pero "después cambiaron de opinión parte de los sindicatos".

DOCUMENTO MARCO

"Pero las reuniones siguen y hoy hay sindicatos que están en estos momentos reunidos en esas mesas sectoriales y en otras no", ha recalcado Pérez Llorca, que ha apuntado que "por lo tanto la actividad por parte de la Conselleria de Educación en buscar un acuerdo sigue en marcha" y una vez se terminen esas mesas sectoriales "se les volverá a convocar a todos para ver esas mejoras técnicas que hayan podido alcanzar cómo se pueden plasmar en ese documento marco".

Por lo tanto, ha recalcado que "aquí no ha parado la intensidad de negociación por parte de la Generalitat Valenciana y por parte de la Conselleria de Educación".

El 'president' ha añadido que en su Gobierno cada conseller "tiene delegadas sus funciones y la consellera de Educación está haciendo un gran trabajo, está haciendo un gran esfuerzo y tiene todo mi respaldo".

Sobre si piensa que va haber un acuerdo tras tres semanas de protestas, ha insistido en que se puede llegar a un entendimiento "si estamos todos de acuerdo en que tenemos que mejorar la educación". "Se ha visto --ha recalcado-- que hay un compromiso firme por parte de la Generalitat valenciana, que ya no sólo son palabras, porque el presupuesto que ha presentado el gobierno valenciano en Les Corts la partida que más sube, que acapara el 50% de la subida, es la educación".

Del mismo modo, ha destacado que "por primera vez en la historia hay un plan de climatización para los colegios, por primera vez en la historia se incrementa en casi 400 millones el plan de inversiones, y por primera vez en muchísimos años se ha tenido en cuenta un aumento de la retribución para todos los profesores y para todos los maestros".

"En fin, si se dan cuenta que todas aquellas peticiones de carácter técnico que han hecho los profesores ya están plasmadas en los presupuestos, pues yo creo y debo pensar que tiene que ser fácil llegar a un entendimiento", ha recalcado Pérez Llorca, que ha apostillado: "Abogo a que nos centremos en lo importante, a que dejemos las estrategias políticas, las estrategias electorales sindicales y que nos centremos de verdad en lo importante, que es la educación".

CONVERSACIÓN CON DOCENTES

Al término del acto, Llorca se ha dirigido a un grupo de una decena de docentes que le esperaban para expresarle sus reivindicaciones y reprocharle la, a su juicio, falta de voluntad negociadora.

El 'president' ha insistido en que la consellera Carmen Ortí es "muy válida" y ha "garantizado" a estos profesores que la Generalitat tiene voluntad de llegar a acuerdos. "Pues no lo parece", le han replicado.

El jefe del Consell ha recalcado que el avance de las conversaciones es "cosa de dos" y ha recriminado que son los sindicatos STEPV, CCOO y UGT quienes "no están hoy en las mesas".

Cuando los docentes le han preguntado si cree que entre las sucesivas propuestas de la Conselleria hay diferencias significativas, él ha respondido que sí se han introducido mejoras y les ha dado la razón en la necesidad de reformar el mecanismo de cobertura de bajas. Además, ha considerado que "el tema del absentismo labora se ha multiplicado por diez o por veinte en los últimos años y eso también genera problemas".

Para Llorca, hay "mucha política" en este conflicto y se ha quejado de que exintegrantes del antiguo gobierno del Botànic, que se negaron a subir el sueldo al colectivo, ahora van a las manifestaciones. ic

Los docentes han lamentado que "no se esté escuchando a la escuela pública" y han recordado que también se están llevando a cabo protestas en otra comunidades, como Cataluña, donde gobierno el PSOE. "No es una cuestión de política, sino de la escuela pública", han aseverado.

Llorca ha constatado que "discrepan" en temas como el rechazo a la Ley de Libertad Educativa --"una ley aprobada que te puede gustar políticamente o no, pero no se puede cambiar por una acuerdo sindical", ha subrayado-- y ha vuelto a pedir que se trabaje "por las dos partes".

Finalmente, un docente le ha comentado que "con todo el dinero que les están quitando" por los días de la huelga la Generalitat podía implementar un plan de climatización de las aulas, a lo que Llorca ha contestado que "no estamos quitando nada". "Tú decides ejercer tu derecho a la huelga, que yo respeto, lo dice la ley", ha concluido.