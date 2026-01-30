Llorca pide que las víctimas de la dana no sean "de segunda" y reprocha el "cambio de procedimiento" del Gobierno

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Rober Solsona/Europa Press

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en reclamar que las víctimas de la dana no sean tratadas como "de segunda" respecto a las del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha reprochado al Gobierno de España que en este último caso haya "cambiado todo el procedimiento de hacer las cosas", tanto el de indemnizaciones como el de las obras de emergencia.

En declaraciones a los medios este viernes en Ontinyent (Valencia), ha considerado que su enfado "no es para menos" porque es "un hecho muy triste y lamentable que sepamos que una víctima por los trenes va a cobrar el triple que una víctima de la dana". "Eso lo ha decidido el Gobierno de España", ha recalcado.

A su juicio, esta situación "merece explicaciones y, sobre todo, merece rectificaciones, que es lo más importante". Además, ha calificado de "lamentable" que la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asegurara este jueves que el tema de las indemnizaciones "era una cuestión de Gobierno" cuando "ella es ministra de Pedro Sánchez" y por lo tanto "forma parte de esas decisiones".

En este contexto, ha aprovechado para criticar que tras el accidente ferroviario de Adamuz "también hemos sabido que en las obras para reponer las vías y todo el daño que ha causado se va a utilizar un procedimiento de obras por emergencia".

Y ha agregado: "Si eso se hubiese hecho en la dana, hoy estaríamos hablando de muchísimas obras hídricas terminadas de un Gobierno que aquí dice que lo ha hecho perfecto todo, pero ahora resulta que, cuando ha habido otra tragedia, ha cambiado todo el procedimiento de hacer las cosas, incluso todo el procedimiento indemnizatorio".

Por tanto, a su juicio todo ello es "señal de que aquí o no hicieron bien las cosas o no quisieron hacer bien las cosas". "Y por eso me muestro muy contrariado, muy enfadado y quiero que se rectifique por parte del Gobierno de España y, sobre todo, que no se trata a las víctimas de la dana como víctimas de segunda", ha zanjado.