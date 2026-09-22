Llorca rechaza hablar sobre Mazón y acusa al Gobierno de no asumir responsabilidades ni en la dana ni en Ceuta

El 'president' Juanfran Pérez Llorca atiende a los periodistas - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha rehusado hacer valoraciones sobre la comparecencia del 'expresident' Carlos Mazón de este lunes en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, al tiempo que ha insistido en que el PP adoptó "responsabilidades políticas" tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024. Además, ha acusado al Gobierno de no asumir responsabilidades ni en la dana, que provocó 232 fallecidos, ni en la actual crisis migratoria en Ceuta.

"Si de verdad se quiere dar ejemplo a las comisiones de investigación y se quieren buscar responsabilidades políticas, o no esconderlas, insisto: esas las adoptó el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Ningún partido, y especialmente el PSOE, las adoptó", ha manifestado a los periodistas al ser preguntado por la segunda comparecencia de Mazón en esta comisión y por cómo ve que no contestara a las preguntas de los diputados.

En esta sesión, el 'expresident' dijo que, según él, "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado" y le ha exonerado de responsabilidad, por lo que evitó confrontar con los diputados. Mazón definió como "elucubraciones" y "manipulaciones" los argumentos desgranados por los portavoces que le acusaron de haber mentido al Congreso en su primera comparecencia en noviembre.

Según ha argumentado Llorca, la valoración que puede hacer al respecto es que "hacemos un flaco favor a la política cuando se hacen comisiones de ese tipo, donde se busca instrumentalizar el dolor para hacer política".

Todo ello mientras ha destacado que "ayer conocimos noticias impactantes, muy sorprendentes", como "que un juez haya imputado a las hijas del expresidente Zapatero" o "que hayan vuelto a sentar en el banquillo a la mujer del presidente del Gobierno". "Pero lo que más escalofrío me produjo es ver cómo se daba a conocer que la fontanera del PSOE le recomendaba un narcotraficante o le decía a un narcotraficante por donde pasaba la jueza que estaba juzgando al hermano del presidente por si quería darle un susto", ha dicho.

Y ha subrayado: "Oiga, estamos hablando ya de cosas muy feas, de mafias siciliana. Y yo creo que todo eso le hace muy flaco favor a la política. Yo creo que a las comisiones de investigación tienen que servir en primer lugar para buscar responsabilidades políticas".

Dicho esto, Llorca ha aludido a la dana para asegurar que "las únicas responsabilidades políticas que se han asumido las ha asumido el Partido Popular". "Hay parte de la responsabilidad que, lo he dicho siempre, recae también sobre el Gobierno de España, especialmente en Aemet, especialmente en la Confederación Hidrográfica, y el Gobierno de España no ha asumido responsabilidades".

"Es el mismo Gobierno que tampoco ha asumido ningún tipo de responsabilidad en el caso de Ceuta. Y es el mismo Gobierno que tampoco ha asumido ningún tipo de responsabilidad en el accidente de tren en el que fallecieron tantas personas en la provincia de Córdoba", ha añadido.