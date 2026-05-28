Llorca rechaza implantar la tasa turística en la Comunitat y la ve un impuesto "hasta inquisitorio": "No, nunca"

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rechazado frontalmente implantar la tasa turística en la Comunitat Valenciana y ha asegurado que el modelo planteado por el anterior gobierno del Botànic la convierte en un impuesto "hasta inquisitorio" que es "inasumible" y no es "bueno para los intereses del turismo ni para la Comunitat Valenciana". "Tasa turística: no, nunca", ha garantizado.

Así lo ha manifestado en un encuentro organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera y Prensa Ibérica este jueves en Alfara (Valencia), en el que ha criticado que la tasa turística "se creó como un eslogan" que buscaba "generar turismofobia" en una región como la Comunitat Valenciana "que es hospitalaria" y donde el turismo "es un motor económico y no podemos despreciarlo".

"Para que tenga el titular: tasa turística: no, nunca", ha pronunciado el jefe del Consell, que, a modo de ejemplo, ha afirmado que no se imagina "a un vecino de Paiporta (Valencia) que tenga el Bono Viaje de la Generalitat y se vaya a pasar una semana de vacaciones a Benidorm (Alicante) y, cuando llega allí, le cobremos por estar en su tierra". "Me niego en rotundo", ha expresado.

En esta línea, ha considerado que el concepto de "una tasa turística que busca eso es un error". "Es un impuesto, para mí, hasta inquisitorio", ha sostenido el 'president', que por todo ello ha subrayado que su implantación es "inasumible" y no es "buena para los intereses del turismo ni para la Comunitat Valenciana". "Tal y como está planteándose, tengo clarísimo que no la apoyo", ha concluido.