Llorca rechaza “politizar” la tragedia de Adamuz y exige explicaciones cuando acabe la investigación

El ministro de Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de la ComuniTAT, Juanfran Pérez Llorca, firman en el libro de condolencias por las víctimas de Adamuz, en el estand de Turespaña de la 46ª Feria Internacional de Turismo-FITUR 2026 - Marta Fernández - Europa Press

"Yo sé lo que es sufrir una tragedia en nuestra tierra y sé lo que no se debe hacer y algunos hicieron", asevera

MADRID/VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rechazado “politizar” o “polarizar” con la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y ha reclamado que se den las “explicaciones oportunas” cuando concluya la investigación sobre el accidente del pasado domingo, en el que según el último balance fallecieron 42 personas.

Así lo ha manifestado a los periodistas en la feria internacional de Turismo Fitur en Madrid, donde se ha guardado un minuto de silencio frente al expositor de la Comunitat Valenciana y el resto de espacios.

En primer lugar, Llorca ha trasladado a los familiares de las víctimas el apoyo, solidaridad y cariño de “todo el pueblo valenciano”.

Cuestionado por si cree que el Gobierno ha dado explicaciones adecuadas sobre el accidente, ha remarcado que “lo que no se debe hacer nunca en una tragedia es politizarla” y ha garantizado que ni él ni el Consell lo harán.

“Yo sé lo que es sufrir una tragedia en nuestra tierra y sé lo que no se debe hacer y lo que algunos hicieron, que es politizarla”, ha dicho en alusión a la dana, que el 29 de octubre de 2024 arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 230 fallecidos.

Ha recordado así como en los días posteriores a la dana hubo “una cantidad de bulos, mentiras y manipulación”. “Incluso recuerdo la frase escrita en el folio de una ministra de ‘es nuestra oportunidad’”, ha agregado, y ha enfatizado: “No van a encontrar en este presidente y en su gobierno este tipo de hacer política”.

Por contra, ha defendido que, respecto a la tragedia de Adamuz, “ahora toca acabar la investigación, identificar a todas las víctimas y ponerse a disposición de todas las familias afectadas”: “Después habrá momento de dar las explicaciones oportunas que se tendrán que dar. Insisto en que no voy a polarizar esta cuestión. Hemos sufrido mucho los valencianos y no voy a contribuir a ello”.

Preguntado por la necesidad de revisar líneas ferroviarias, Llorca ha sostenido que el trabajo de mantenimiento se debería realizar “todos los días” y no solo cuando hay un accidente, al tiempo que ha señalado que “tendrán que explicar” la decisión de reducir la velocidad en algunas líneas de AVE de la que se enteró “por los medios de comunicación”.

EXIGE EJECUTAR LAS MEJORAS ANUNCIADAS PARA LAS LÍNEAS VALENCIANAS

Además, ha reclamado al Ministerio de Transportes el cumplimiento de todos los planes de mejora ferroviaria anunciados en los últimos años para la Comunitat Valenciana, ya que ha denunciado que “más de la mitad de la previsión de mejoras no se han cumplido”.

“Lo que pido y reivindico es que los compromisos adquiridos con la Comunitat Valenciana se lleven a cabo, que ese 43% de ejecución ferroviaria se mejore, especialmente en la red de Cercanías de Valencia”, ha urgido.

Dicho esto, el jefe del Consell ha insistido en que no quiere “especular” sobre el mantenimiento de las líneas ferroviarias porque “hay una investigación en marcha” sobre el accidente de Adamuz.