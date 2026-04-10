Llorca rechaza valorar la investigación de la jueza de la dana: "Soy el único que mantiene siempre su criterio"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en su "respeto absoluto a la justicia" y en que "nunca" hace declaraciones sobre la instrucción de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. "Soy el único que mantiene siempre su criterio", ha apostillado.

Así lo ha indicado el jefe del Consell este viernes en Alicante, donde ha visitado las obras de excavación del túnel de la futura Estación Central. Se ha expresado en esos términos cuando los medios de comunicación le han pedido una valoración tras conocerse que la representación legal del 'expresident' Carlos Mazón ha recurrido ante la Audiencia de Valencia la negativa de la magistrada de Catarroja a que se persone en esa causa.

"Desde el primer día que fui elegido presidente me he manifestado en respeto a la actuación de la justicia, no lo hacen todos los partidos así. Y yo sí que recuerdo, y lo dije en su momento, que la juez en dos ocasiones invitó al señor Mazón a personarse y yo lo respeté. Ahora la juez considera que el señor Mazón no tiene que personarse y yo también lo respeto", ha sentenciado.