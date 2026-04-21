Llorca reclama al Gobierno "más de mil millones de euros" por asistencia sanitaria a "desplazados" en la Comunitat

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez (i), este martes durante una visita a las obras de ampliación del Hospital de Orihuela (Alicante) - GVA

ALICANTE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al Gobierno de España "más de mil millones de euros por la atención a los desplazados", en referencia a la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.

Así lo ha señalado este martes tras su visita a las obras de ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela (Alicante), donde ha estado acompañado por por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

El jefe del Consell ha destacado la inversión de más de 82 millones de euros del ejecutivo valenciano para ampliar este centro en 14.700 metros cuadrados, en lo que ha denominado "la legislatura de los nuevos hospitales en la Comunitat Valenciana".

El 'president' ha visitado las reformas ya realizadas, como las del vestíbulo principal, la plataforma de urgencias, el helipuerto y el nuevo edificio de residuos, entre otras, en los que la Generalitat ha destinado 8,5 millones de euros, ha indicado el gobierno valenciano.

Durante su intervención, Pérez Llorca ha subrayado la "apuesta" del Consell por una "sanidad pública de calidad", a la que, según ha afirmado, se destinan "tres de cada diez euros del presupuesto", hasta los 9.186 millones, "la mayor dotación de la historia de la Generalitat a pesar de la infrafinanciación".

También ha resaltado que la Generalitat "bate un récord cada año" en la dotación económica que destina al área de sanidad y ha remarcado "la prioridad del Consell por seguir por esta senda en los próximos presupuestos".

En este sentido, se ha referido a que "la Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 con la tasa quirúrgica más baja de España" y ha ensalzado el trabajo de la Conselleria de Sanidad "por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". También ha reconocido que "queda mucho por hacer" en el ámbito sanitario y ha mostrado el "compromiso" de la Generalitat para "seguir fortaleciendo y mejorando la sanidad".

Al respecto, ha asegurado que en la actual legislatura "se pondrán en marcha nuevos hospitales en la Comunitat Valenciana" y ha anunciado que en los próximos días "se va a firmar el convenio para iniciar los trámites y la construcción del nuevo centro de salud Orihuela Costa para cumplir con uno de los principales compromisos que habíamos adquirido al inicio de la legislatura".

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE ORIHUELA

El jefe del Consell ha asegurado que la comarca de la Vega Baja "va a contar con uno de los mejores hospitales en cuanto a servicios" y ha señalado que "será el centro hospitalario de la Comunitat Valenciana que más consultas va a tener", con más de 90.

Las obras de ampliación del Hospital de Orihuela permitirán aumentar la superficie en un 40 por ciento, al pasar de 36.300 metros cuadrados a más de 50.000, con la previsión de que "a final de año estén todos los servicios en marcha", ha afirmado el 'president'.

Desde el gobierno autonómico han resaltado que las actuaciones de ampliación del centro hospitalario contemplan dos nuevos edificios situados junto al principal y conectados a este.

En el edificio Norte, se ubicarán las consultas externas, el hospital de día y de salud mental. En concreto, se pasará de 30 a 98 consultas médicas y de diez a 23 de enfermería, al tiempo que se incrementan en tres las salas de endoscopias, hasta alcanzar las cinco.

El nuevo hospital de día incluye uno oncohematológico, con 16 puestos, y otro polivalente, con otros 16, y se pasará de 20 iniciales a 32. También la creación de un nuevo hospital de día de salud mental, tanto de adultos como infanto-juvenil, dimensionado para 15 pacientes, y se contemplan 12 nuevas salas de procedimientos para las diferentes áreas.

Por su parte, el edificio Sur estará orientado a la cirugía sin ingreso, con una unidad de cirugía mayor ambulatoria asociada a su unidad de recuperación posanestésica (URPA) y a la unidad menor. Además, albergará una nueva central de esterilización y una nueva unidad de hemodiálisis.

El proyecto de ampliación incorpora, asimismo, un nuevo aparcamiento de mayor capacidad, una helisuperficie y un edificio de residuos, entre otras actuaciones, ha indicado la Generalitat.

"CAPACIDAD"

Según el Consell, "con la ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela se va a incrementar la capacidad de hospitalización, ya que se dispondrá de 52 camas adicionales". Además, ha continuado, "al proyecto inicial se le han incorporado modificaciones para mejorar la seguridad del complejo hospitalario frente a riesgos climáticos".

Del mismo modo, ha proseguido, "las obras de ampliación permitirán liberar espacios del actual hospital" y "se podrá acometer la segunda fase de transformación, en la que se llevará a cabo la construcción de un nuevo paritorio, la ampliación de los servicios de Urgencias, Radiología y UCI, entre otras áreas del hospital".

La ordenación tras la ampliación "facilitará", según la Generalitat, "la creación de una Unidad de Corta Estancia y la implantación de una unidad de preingreso (UPI) para agilizar los ingresos hospitalarios".

INFRAESTRUCTURAS "OPERATIVAS"

En el marco de estas obras de ampliación y modernización, el hospital ya ha puesto en funcionamiento diversas infraestructuras. Entre estas actuaciones "ya operativas" se encuentran, de acuerdo con la Generalitat, el nuevo acceso principal, que incluye el vestíbulo, el punto de información y los espacios de trabajo para Admisión y Documentación Clínica, además de la plataforma de Urgencias y la helisuperficie y el nuevo edificio de residuos.

Junto al nuevo acceso se ha completado la primera fase del nuevo bulevar exterior, concebido como "eje vertebrador" de los distintos edificios. Bajo el bulevar hay un aparcamiento subterráneo que, en esta primera fase, incluye una zona destinada a vehículos eléctricos de la Unidad de Hospitalización a Domicilio y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.