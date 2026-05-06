Llorca reitera que no hay "novedad" sobre negociaciones de presupuestos con Vox y le "gustaría" llegar a un acuerdo

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la entrega de los XVI Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido este miércoles en que no hay "novedad" respecto a las hipotéticas negociaciones con Vox para sacar adelante unos nuevos presupuestos en la Comunitat Valenciana.

Además, el también líder del PPCV ha afirmado que le "gustaría" llegar a un acuerdo, "claro que sí", antes de que se agote el actual calendario parlamentario en Les Corts.

Así lo ha trasladado a los periodistas antes de una entrega de premios en el Teatre El Musical (TEM), acompañado por la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

Preguntado por si hay novedades respecto a negociaciones sobre presupuestos, Llorca ha replicado: "No, no tengo novedad. Cuando tenga novedad, yo no he huido de ninguna pregunta y lo comunicaré".

Dicho esto, cuestionado por si habrá tiempo para llegar a un acuerdo presupuestario con Vox antes de que finalice el actual periodo de sesiones, ha zanjado: "Es lo que me gustaría, claro que sí".

Este pasado martes, el síndic de Vox, José Mª Llanos, también negó que hubiera negociaciones sobre presupuestos, pero sí contactos como los que según él se mantienen a diario.

Los presupuestos de la Generalitat para 2025 se retrasaron a causa de la dana del 29 de octubre de 2024 y se aprobaron a finales de mayo del año pasado, sin que el Consell haya presentado por el momento un proyecto de nuevas cuentas autonómicas para este ejercicio.