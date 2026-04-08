Llorca reitera que su voluntad es aprobar presupuestos y dice que no pierde "ni un minuto" en pensar si será candidato

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts, a 18 de febrero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado este miércoles que su voluntad es la de aprobar unos nuevos presupuestos de la Administración autonómica porque es su "obligación" como jefe del Consell, y ha garantizado que lo va a "intentar", al tiempo que ha asegurado que no va a perder "ni un minuto" en pensar sobre su futuro político y, particularmente, sobre si será el candidato del PPCV a las próximas elecciones autonómicas.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha reivindicado la "estabilidad" política de la Comunitat Valenciana, ha abogado por aplicar el "sentido común" y ha agradecido a Vox su "altura de miras" para sacar adelante las pasadas cuentas autonómicas. Además, medio año después de su investidura, se ha mostrado "muy ilusionado" porque, según ha asegurado, "están saliendo las cosas bien".

Preguntado por si confía en sacar adelante unas nuevas cuentas con el apoyo de Vox, el 'president' de la Generalitat ha asegurado que lo va a "intentar", aunque ha reconocido que no tiene "la presión de otras administraciones que llevan años sin aprobarlos", en alusión al Gobierno de España, y ha apuntado que la Comunitat tiene unas cuentas en vigor. "Por lo tanto, hay partidas presupuestarias que aún son solventes y que aún se puede gastar", ha señalado. Sin embargo, ha manifestado que él tiene "la obligación" como presidente de intentar conseguir unos presupuestos y lo voy a intentar.

Cuestionado sobre si era o no el candidato de 'Génova' para sustituir a Carlos Mazón, ha explicado que fue el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, el que le pidió que fuera 'president' de la Generalitat. "Me reuní con él, me lo pidió él y tuve que pensar. Es cierto que mi partido me pidió que tomase esa decisión, que la valorase. Lo valoré, la tomé y dije que sí", ha rememorado.

Y sobre si será el candidato del PPCV en las elecciones autonómicas de 2027, ha replicado que es una decisión que corresponde a Feijóo, el presidente nacional del PP. Dicho esto, ha insistido en que este asunto no le "preocupa" ni va a perder "un minuto" en ello porque su obligación es ser "un buen presidente y hacer las cosas bien", aunque ha deslizado: "Si las cosas siguen saliendo como van y si soy un buen presidente, lo demás vendrá solo".

APLICAR "EL MANDATO DE LOS CIUDADANOS"

Sobre las negociaciones entre el PP y Vox, como el pacto entre ambas formaciones por el que accedieron a la Generalitat tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, Llorca ha indicado que intenta aplicar siempre en este sentido el "sentido común" y el hecho de entender "cuál es el mandato que te indican los ciudadanos", que, en el caso de la Comunitat Valenciana, entonces votaron "cambio": "Había una mayoría de la sociedad valenciana que lo había pedido".

Según ha remarcado, "el mandato de los ciudadanos hay que llevarlo siempre a la práctica", por lo que en este caso el PP y Vox están "obligados a entenderse y a llegar a acuerdos pensando en la gobernabilidad y la estabilidad de nuestra región". "Siempre he fundamentado toda mi estrategia en ello", ha concretado.

Preguntado por si cree que aquel pactó penalizó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones generales de verano de 2023, el jefe del Consell ha afirmado que no se siente responsable de ello porque en un partido como el PP se trabaja "en equipo" y ha considerado que la responsabilidad de los resultados electorales es de los ciudadanos, "que son los que votan, los que deciden si uno lo hace bien o lo hace mal". "Feijóo ganó las elecciones, pero no pudo gobernar porque se juntaron varios partidos que habían todos perdido las elecciones e invistieron a Pedro Sánchez", ha apuntado.

Sobre si considera que Feijóo hubiera podido gobernar si no se hubiera alcanzado el pacto con Vox en la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca ha señalado que no lo ve así y ha argumentado que la obligación de un político cuando ha sido elegido por los ciudadanos es "buscar la estabilidad y la gobernabilidad en su territorio". Asimismo, ha indicado que en verano de 2023 se iniciaba "una dinámica nueva en nuestro país" porque por primera vez Vox entraba a gobernar.

"A veces, en la primera vez que sucede algo se generan ciertas controversias, pero el tiempo nos ha puesto a todos en su sitio. Y creo que el tiempo ha dado la razón a la Comunitat Valenciana en el sentido de que hemos conseguido, a pesar de una crisis tan grande como la que hemos tenido, ser una comunidad muy estable políticamente. Creo que eso es un buen logro", ha añadido.

Cuestionado sobre qué consejos le daría a otros barones 'populares' como María Guardiola en Extremadura, ha subrayado que cada territorio "tiene su peculiaridad" y ha apostado por "aplicar sentido común e intentar buscar aquellos puntos que sean buenos para tu tierra, para tus ciudadanos, porque ahí es muy difícil que un partido te diga que no".

AGRADECIDO CON VOX Y CRÍTICO CON MORANT

En su caso, ha aseverado que, cuando llegó a la Presidencia de la Generalitat, lo primero que hizo fue, pese a la "mucha crispación" que había entonces por la gestión de la dana y la dimisión de Carlos Mazón, intentar aplicar "muchísima tranquilidad y sensatez y buscar acuerdos que garantizasen esa estabilidad que se necesitaba para la reconstrucción" tras la riada.

En este sentido, ha argumentado que tiene que ser "agradecido" con Vox porque, pese a las "diferencias" entre ambos partidos, la formación de Santiago Abascal en la Comunitat Valenciana tuvo "altura de miras" y aprobó los presupuestos de 2025. Mientras, ha cargado contra la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant, "por decir que los iba a apoyar y luego no lo hizo". "Primaron más los intereses de su partido que los de la sociedad", le ha afeado.