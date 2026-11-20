Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), durante la reunión de la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, a 20 de junio de 2026, en Sueca - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado el liderazgo del candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en el cara a cara contra el aspirante del PSOE a seguir en la Moncloa, Pedro Sánchez.

"Sánchez, atrapado en sus mentiras, excusas y ataques. Feijóo, con propuestas, argumentos y claridad", escribió Llorca este jueves por la noche en sus redes sociales al finalizar el primer cara a cara de las elecciones generales del 29N.

El jefe del Consell considera que "gestión y gobierno es lo que necesita España: "España merece un presidente a la altura. Y hoy ha quedado más claro que nunca".

Por su parte, la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP por Valencia al Congreso, Mª José Catalá, defiende que Feijóo mostró en el cara a cara "gestión, rigor, experiencia y orgullo" y que este fue "sin duda, un debate de fin de ciclo que evidencia la necesidad de un cambio necesario".

Ahora bien, Catalá lanza un advertencia de cara al 29 de noviembre: "No nos confiemos. Sigamos sumando para ganar a Sánchez el próximo 29N", también en un mensaje compartido en sus redes sociales.

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, señala que "los mensajes marcan las diferencias" y "las urnas deciden el futuro": "Hoy ha quedado claro que estamos ante un final de ciclo. El 29N tenemos la oportunidad de abrir una nueva etapa para España".

"Ante el bloqueo, el cambio. Ante Sánchez, Núñez Feijóo. Ni un paso atrás. ¡Seguimos trabajando!", manifiesta el también presidente del PP de la provincia de Valencia en una publicación en X.

Desde Castellón, la presidenta de la Diputació y del PP provincial, Marta Barrachina, afirma que "Sánchez se bañó en la Mareta mientras Ceuta era invadida y hoy el baño se lo ha dado el próximo presidente, Alberto Núñez Feijóo".

Y como cabeza de lista del PP al Senado por Alicante, Eva Ortiz, sostiene que "frente al espectáculo y el desgaste, ha quedado claro quién tiene proyecto, solvencia y sentido de Estado". "Feijóo ha demostrado en el cara a cara que sabe gestionar, está preparado para gobernar y es el único capaz de liderar el cambio que España necesita", asevera.