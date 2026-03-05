Llorca reprocha a Compromís que “critique a la justicia” cuando va contra Oltra y la defienda cuando va contra Mazón

El 'president' Juanfran Pérez Llorca en la sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afeado este jueves al síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que “critique a la justicia” cuando va contra la exvicepresidenta Mónica Oltra y la defienda cuando va contra el exjefe del Consell y diputado del PP, Carlos Mazón.

Además, ha criticado que en la coalición valencianista estén “tan preocupados” porque mantenga a Mazón como diputado y a los consellers del gobierno del ‘expresident’, mientras siguen “de pagafantas de Pedro Sánchez”: “¿Qué han conseguido ustedes en nueve años para los valencianos? Nada, esa es la realidad”.

Así lo ha manifestado en la sesión de control en Les Corts, en respuesta a la pregunta de Baldoví de “por qué espera a un pronunciamiento del TSJCV” sobre Mazón en la causa que investiga la gestión de la dana, que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecidos, después de que la jueza de Catarroja haya elevado una exposición razonada sobre el ‘expresident’ al alto tribunal valenciano.

La respuesta de Llorca apuntando a la defensa de Compromís a Oltra llega el mismo día que un juzgado de València ha abierto juicio oral contra la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad durante el gobierno del Botànic y su equipo en Conselleria en la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017. Esta decisión llega tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de Fiscalía.

En su primera intervención, Baldoví ha denunciado que, después de la dana, “todo el cambio” que hizo el PP fue elegir a Llorca como ‘president’ como “mal menor” tras la dimisión de Mazón y mantener a los consellers. “Que todo cambie para que todo siga igual”, ha ilustrado.

"MAZÓN NO VIENE NI CON CHÓFER"

Ha preguntado a Llorca “por qué Mazón continúa como diputado” y no le exigen su acta o le expulsan del grupo del PP. “Es que ni viene a los plenos, ni con chófer”, ha dicho en alusión a la ausencia del diputado en el pleno de este jueves y al conductor del que dispone gracias al Estatuto de Expresidents.

“¿Por qué tenemos que esperar a un pronunciamiento del TSJ?”, ha cuestionado tras exhibir la exposición en la que la jueza señala que Mazón estuvo toda la tarde de la dana en el reservado de un restaurante, llegó al Cecopi sobre las 20.30 horas “cuando hay centenares de muertos” y se fue “el primero a casa utilizando al chófer”. Y ha recalcado: “No merece estar aquí ni un minuto más”.

Baldoví ha indicado que el escrito de la jueza también habla de consellers como Susana Camarero, entonces responsable de Servicios Sociales, y de cómo “falló la comunicación a los usuarios de teleasistencia que fallecieron” mientras ella estaba en una entrega de premios; de José Antonio Rovira, entonces titular de Educación, y de cómo “abandonó a toda la comunidad educativa” mientras él se fue “a la una del mediodía a Alicante; de Miguel Barrachina (Agricultura) y cómo “se fue a casa y no actuó ante la situación crítica de la presa de Buceo”; de la jefa de prensa de Mazón, Maite Gómez, que “mintió a los periodistas”, o del actual conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que “ocultó grabaciones” del Cecopi.

En su réplica, Llorca ha preguntado al síndic de Compromís “cuál es la justicia que defiende” si la de la jueza que eleva una exposición razonada sobre Mazón o si la de la que decide que “debe sentarse Mónica Oltra en el banquillo”. Ha recordado que, al hacer esta petición la Audiencia de Valencia sobre la exvicepresidenta, en Compromís “salieron a criticar a la justicia de este país”.

Tras asegurar que no está “comparando nada”, ha insistido en preguntar a Baldoví “por qué unos días dicen que la justicia de este país no es válida y otros días que es la mejor”. “Yo creo que es la misma la de una jueza que hace una exposición razonada sobre el señor Mazón que otra que dice que Mónica Oltra se siente en el banquillo –ha recalcado– Esa es la diferencia de cuando uno gobierna para todos los valencianos y no solo para sus militantes”.

Y ha afeado a Baldoví que esté “muy preocupado” por la continuidad de los consellers de la etapa de Mazón mientras llevan “años manteniendo a Pedro Sánchez, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a los responsables de Aemet y a todas las administraciones que tendrían que haber participado de manera más efectiva en la dana y no lo hicieron. Y usted les ha tapado una vez más como el pagafantas de Pedro Sánchez”.

"COMPROMÍS NO QUIERE HABLAR DE VIVIENDA"

Por otro lado, ha criticado que “Compromís tampoco quiere hablar de vivienda”, en alusión a la investigación abierta por Fiscalía a partir de una denuncia de Antifraude al exalto cargo de la coalición valencianista Xavier Navarro, director del Institut Cartogràfic Valencià entre 2015 y 2023, sobre la concesión de una vivienda de protección pública (VPP) en la pedanía de La Torre de València.

Durante su segundo turno, el síndic de Compromís ha replicado a Llorca que “la diferencia entre Mónica Oltra y Carlos Mazón es que ella ha dado la cara ante el juzgado y él se esconde como un conejo, como un cobarde, y no es capaz de ir a declarar”.

BALDOVÍ A LLORCA: "CUANDO TENGA QUE HABLAR DE OLTRA, LÁVESE LA BOCA"

Ha retado al jefe del Consell a subir la tribuna y decir que se siente “orgulloso” de Mazón, como ha recalcado que él está de formar parte “del mismo proyecto que Mónica Oltra”. Y ha espetado a Llorca: “Cuando tenga que hablar de Mónica Oltra, lávese la boca”.

El ‘president’ ha contestado preguntando a Baldoví si “se siente orgulloso” del exdirector del Institut Cartogràfic y de haber sido adjudicatario de una VPP con un sueldo de “60.000 ‘pavos’”. “Es importante que todo el mundo sepa que es importante lavarse la boca todos los días, no solo para hablar de Mónica Oltra, y le recomiendo que lo haga”, ha añadido.

Dicho esto, ha comparado las medidas impulsadas por el Consell desde la última sesión de control hace dos semanas –como las indemnizaciones las víctimas de la dana, las deducciones fiscales para la música, nuevas VPP o el proyecto de PLD Space en Elx– con el trabajo de Baldoví, quien según él “se ha dedicado a poner ‘tuits’ y a hacer la misma pregunta” en el pleno. “Debería preguntarse por qué le mantienen como síndic”, ha lanzado a Baldoví, y ha denunciado la productividad “nula” de Compromís.

Llorca ha insistido en que la coalición no ha conseguido “nada” para los valencianos desde que gobierna Sánchez, solo “que nos castiguen en detrimento de otras regiones de las que son colaboradoras”. Y ha aludido a la pancarta de ‘Lladres’ instalada por Compromís ante el Ayuntamiento de Alicante, por la polémica de las adjudicaciones de las VPP del residencial Les Naus, para preguntar a Baldoví si van a llevarla a la casa del exdirector del Cartogràfic.

“En mi caso no ha cambiado nada. Voy a intentar recuperar esas viviendas, la de Navarro también, y que se investigue y se diga si estuvo bien o mal su entrega”, ha abundado, y ha reiterado que impulsarán más viviendas públicas con “más control y publicidad” y con los visados por parte de una comisión formada por “al menos tres funcionarios” en lugar de uno solo.