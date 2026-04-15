Llorca reprocha a Compromís su "pacto por la corrupción" con el PSOE y saca pecho de la "política útil" de la Comunitat

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la sesión de control este miércoles en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado a Compromís el "pacto por la corrupción" que a su juicio la coalición ha suscrito con el PSOE y frente a ello ha sacado pecho de la "política útil" y su gestión al frente del Consell, como el acuerdo de la semana pasada con los sindicatos y la patronal para impulsar medidas con el fin de reducir el impacto del conflicto en Oriente Medio en la Comunitat Valenciana.

"¿Quieren acabar con la corrupción? No pacten con los corruptos socialistas", ha reprendido el jefe del Consell al síndic de Compromís, Joan Baldoví, en la sesión de control de este miércoles en Les Corts, a quien ha afeado que los representantes de su partido hayan afirmado en los últimos días que el hecho de "sentar en el banquillo" a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es 'lawrafe', mientras que los socialistas "dicen que lo de Mónica Oltra" también lo es.

Por su parte, el portavoz de la coalición ha denunciado que la Comunitat Valenciana es la región "en la que más crece la corrupción" y, a su juicio, esto es "gracias al Partido Popular", al tiempo que ha preguntado al 'president' de la Generalitat "por qué ha intentado recortar todo el apoyo al juzgado que está investigando la negligencia de su Consell que causó 230 muertos" en la dana. "¿Por qué ha intentado dejar a la jueza de Catarroja sin medios para poder hacer su trabajo?", le ha cuestionado.

Según Baldoví, la explicación "más simple" y "más probable" es evitar que "se sepa la verdad y que los culpables paguen por su negligencia" que dejó 230 muertes "evitables" el 29 de octubre de 2024. "Elemental, proteger a --el 'expresident' Carlos-- Mazón, que hoy tampoco ha venido", ha señalado, en alusión a la ausencia de este en su escaño como diputado del PP en el hemiciclo de Les Corts.

Además, ha reprochado a Pérez Llorca que, si "quisiera justicia", no habría mantenido a Susana Camarero como vicepresidenta primera, la que "abandonó a las residencias y a las personas de la teleasistencia"; a José Antonio Rovira como conseller, quien "a la hora del mediodía se fue a casa dejando abandonada a la comunidad educativa"; ni tampoco a Miguel Barrachina tras su "inacción en la presa de Buseo"; ni al titular de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus. "Gracias a Dios, por suerte, hoy no estamos hablando de víctimas mortales en Metrovalencia", ha indicado sobre este último.

"¿NO SE LE CAE LA CARA DE VERGÜENZA?"

Según Baldoví, si el 'president' quisiera justicia, tampoco le habría "subido el sueldo" a Carlos Mazón ni nombrado como "asesor vitalicio a su compañero de piso" ni puesto "un piso de lujo en Alicante" como sede de su oficina. "Si quisiera justicia, no habría intentado recortar los medios a la jueza de Catarroja", ha insistido el síndic de Compromís, que ha reprochado a Llorca si "no se le cae la cara de vergüenza de intentar boicotear la investigación judicial de su Consell en la muerte de 230 valencianos".

En su respuesta, el 'president' de la Generalitat ha sacado pecho de su gestión ante las acusaciones de corrupción de Compromís y, como ejemplo de la misma, ha mencionado la movilización de 421,26 millones de euros mediante 27 medidas destinadas a paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio en la economía valenciana y en la ciudadanía, consensuadas por agentes sociales y económicos. "Ustedes, en cambio, han hecho un pacto por la corrupción con el PSOE", ha reprochado.

UN ARGUMENTARIO "MÁS GASTADO QUE UNA CHAQUETA DE LOS AÑOS 80"

En su segundo turno, el síndic de Compromís he pedido al jefe del Consell que le "diga a sus asesores que le renueven el argumentario, porque está más gastado que una chaqueta de los años 80", al tiempo que se ha preguntado "para qué sirve Pérez Llorca".

"No tendría que servir para proteger a responsables políticos durante la dana que causó 230 muertes evitables, sino para facilitar la justicia; no para enchufar a su pareja en la Diputació --de València--, sino para aprobar ayudas a los trabajadores que están en ERTE, a las pymes, a los autónomos a causa de la guerra de Irán, o para aprobar la gratuidad de transporte público", ha apostillado.

Además, le ha afeado que complique "la vida a la gente" y, como ejemplo de ello, ha mencionado que, en su "obsesión por pintar todo de azul, ha cambiado la app GVA Salut y no hay manera de aclararse" con ella. "Es un auténtico desastre, una odisea para miles y miles de usuarios", ha censurado.

"EL PP HACIENDO DE PP"

Baldoví también ha afeado a Llorca que un presidente "no debería servir para tapar la corrupción" y ha señalado que "dos filas más atrás hay una persona investigada por la Fiscalía Anticorrupción por indicios de prevaricación y tráfico de influencias", en alusión a la alcaldesa de València, María José Catalá, que no ha asistido a la sesión de control este miércoles en Les Corts. "El PP haciendo de PP, nos vuelve a poner a los valencianos en el mapa", ha criticado.

Asimismo, ha acusado al 'president' de la Generalitat de ser el "lacayo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del PP madrileño. "Usted pide 1.700 millones, le dan 3.600 y dice que no. Eso no es defender los intereses valencianos, eso es defender al PP madrileño", ha replicado a Llorca en alusión a la propuesta de nueva financiación.

Por todo ello le ha llamado "botifler de manual" y ha denunciado que "impida" celebrar el acto del 25 d'Abril en Les Corts, además de "bloquear" el derecho civil valenciano. "No merece ser presidente de los valencianos", ha añadido Baldoví, que ha pedido a Llorca que dimita, convoca elecciones y dé "la palabra a los valencianos".

LLORCA PREGUNTA A BALDOVÍ "DE QUÉ LADO ESTÁ"

En su turno, el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha sacado pecho de su "política útil" frente a la de Compromís, que apuesta por cosas como "trabajar por la república valenciana, proteger a la comunidad indígena de Guatemala, felicitar al Gobierno de Gustavo Petro o retirar el Premio Nobel a María Corina Machado".

Frente a ello, ha defendido que mientras tanto él presenta iniciativas para "congelar las hipotecas por el conflicto de Irán para las familias valencianas, aumentar las ayudas de alquiler y bajar los impuestos a las clases bajas y medias". "Que decidan los valencianos cuál es la política útil y cuál no", ha añadido.

En esta línea, ha criticado que a Compromís ya se le haya "olvidado" el fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana tras el nombramiento del socialista valenciano Arcadi España como ministro de Hacienda. "Me preocupa que sufra la metamorfosis que ha sufrido --Diana-- Morant", ha aseverado.

Además, ha preguntado a Baldoví "de qué lado está", si del Gobierno de España que ha decidido no realizar trasvases a la Comunitat Valenciana y al mismo tiempo "financiarlos en Marruecos", o con los agricultores valencianos. Con todo, ha considerado que el síndic de Compromís "no aporta nada" y le ha recordado que fue alcalde porque "le dieron los votos desde el PP", porque si no "tampoco hubiera sido".

Finalmente, ha subrayado que a Compromís le hubiera "gustado esconderse en China, como ha hecho" a su juicio el presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez y --el dueño del Valencia CF-- Peter Lim ya tienen un parecido: les gusta más estar en Asia que en la Comunitat Valenciana", ha zanjado.