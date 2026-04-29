Llorca respeta que Antifraude investigue la contratación de su pareja: "Que se resuelva y luego sacamos conclusiones"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado a esperar a la resolución de la Agencia Antifraude sobre la contratación de su pareja en la Diputación de Valencia y ha remarcado su "respeto a cualquier tipo de investigación". "Que se investigue, que se resuelva y luego sacamos las conclusiones, lo que no hay que hacer es sacarlas antes".

Así se ha expresado el jefe del Consell, que este miércoles ha visitado el nuevo puesto de mando de Metrovalencia, a preguntas de los medios sobre esta investigación y si puede haber "un caso de nepotismo".

"Esperemos a la resolución, lo que no puede ser es que sentencien todos antes de que se investiguen las cosas", ha aseverado el dirigente autonómico, que ha subrayado que no tiene "ningún problema en que las cosas se investiguen".

"Ustedes saben que yo siempre he mostrado muchísimo respeto a cualquier tipo de investigación. Que se investigue, que se resuelva y luego sacamos las conclusiones, lo que no hay que sacarlas antes", ha dicho a los periodistas.

Este martes, durante el pleno de la Diputació de València, la vicepresidenta segunda de la corporación y diputada de la delegación específica de Contratación, Reme Mazzolari, defendió la "total transparencia" en el proceso relativo al acceso a una plaza de funcionaria de la pareja del 'president' Pérez Llorca.

Al respecto, añadió que tanto PSPV como Compromís han tenido acceso al expediente porque lo han solicitado. "Se les ha entregado y hasta sé que ha acabado en la Agencia Antifraude, porque ya nos ha pedido un informe" en el que "se está trabajando desde el área de personal". "La verdad es que no hay que esconder en este tema", sostuvo la diputada 'popular', al tiempo que acusó a la oposición de decir "bulos".

La pareja de Llorca, funcionaria del Ayuntamiento de Finestrat, pidió una comisión de servicios en la Diputació, y después de pasar "un procedimiento legal", entró a trabajar "hace unas semanas", según explicaba el pasado 25 de marzo el propio 'president' de la Generalitat.