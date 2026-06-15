Llorca responde esta semana en Les Corts a preguntas sobre la "agonía" del Consell y el acuerdo de presupuestos con Vox

Archivo - El president de la generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control al 'president', Juanfran Pérez Llorca, a 7 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá esta semana en la sesión de control en Les Corts a preguntas de los grupos parlamentarios sobre la situación política, económica y social de la Comunitat, sobre por qué no convoca elecciones y acaba con la "agonía" de su Consell y sobre cómo va a garantizar "el cumplimiento íntegro de los compromisos recogidos" en el acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2026.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, interrogará al jefe del Consell sobre cómo valora "la situación política, económica y social de la Comunitat Valenciana".

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le preguntará sobre "por qué no convoca elecciones y acaba con la agonía de un Consell sin proyecto como el suyo".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, le cuestionará sobre "cómo va a garantizar el Consell el cumplimiento íntegro de los compromisos recogidos en el acuerdo presupuestario para 2026".

El de esta semana será el primer pleno de Les Corts después de que Vox anunciara un acuerdo con el Consell para aprobar a finales de julio las cuentas autonómicas para 2026, tras haber negociado medidas basadas en tres pilares: prioridad nacional, reducción fiscal y vivienda. El Gobierno valenciano presentó días después el proyecto de presupuestos, que asciende a 33.305 millones de euros, 1.014 millones más que en 2025, lo que supone un incremento del 3,1 por ciento.

Desde entonces, Vox ha avanzado un nuevo recorte del 25 por ciento en el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para 2026 y ha concretado la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, la vivienda y los productos nacionales. La formación de Santiago Abascal llegó a advertir al PP de que, si este principio no "aparece definitivamente" en las cuentas, no las apoyarán.

En el orden del día del pleno, que se desarrollará el miércoles en sesión única, figura el debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026, la sesión del control o la convalidación o derogación de los decretos de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante el arrendamiento de vehículos con conductor y la ley del taxi.

También debatirá y votará el dictamen de la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda sobre el proyecto de ley de medidas urgentes ante la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, y el de la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024.

Mientras, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tendrá dos mociones subsiguientes a la interpelación sobre la política general de la Conselleria en materia de lucha contra la LGTBI-fobia en el ámbito educativo y sobre la política general de la Conselleria respecto a la comunicación de información.