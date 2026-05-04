Llorca responde esta semana en Les Corts a preguntas sobre sus cinco meses al frente del Consell y medidas del Gobierno

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá esta semana en el pleno de Les Corts a preguntas sobre sus cinco meses al frente del Consell, el impacto en el empleo de las políticas y medidas impulsadas por el Gobierno de España y sobre los "problemas de los valencianos" mientras el 'expresident' Carlos Mazón sigue aforado y "burlándose" de ellos.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, cuestionará al jefe del Consell sobre cómo valora sus cinco meses de gobierno. Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le interrogará sobre "por qué su Consell no está solucionando los problemas de los valencianos y valencianas mientras permite que --el 'expresident' de la Generalitat-- Carlos Mazón continúe aforado y burlándose de los valencianos y valencianas".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, preguntará a Pérez Llorca "qué impacto está teniendo en el empleo de nuestra región las políticas y medidas aprobadas por el Gobierno de la Nación".

En el orden del día del pleno, que se desarrollará durante este miércoles y jueves, figura la toma de conocimiento de la Cuenta General de Les Corts correspondiente al ejercicio presupuestario 2024, así como la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre los cribados de cáncer en la Comunitat Valenciana impulsada por el PSPV.

Además, la consellera de Educación, Carmen Ortí, responderá a una interpelación de Compromís sobre la política del Consell en materia de coeducación educativa, todo ello a las puertas de la convocatoria de huelga indefinida del profesorado no universitario de la Comunitat Valenciana, que se desarrollará a partir del próximo 11 de mayo. Y la titular de Justicia, Nuria Martínez, a una del PSPV sobre los cambios de personal acordados para el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana.

Respecto a las proposiciones no de ley (PNL), el pleno debatirá la toma en consideración de una del PP sobre la ubicación de la sede del consorcio estatal en red para el desarrollo de medicamentos y de terapias avanzadas (CERTERA), una del PSPV sobre las ayudas al alquiler, una de Compromís sobre defender el sector cerámico ante el acuerdo Unión Europea-India y una de Vox sobre la defensa de l'Albufera y el reconocimiento de su actividad pesquera-