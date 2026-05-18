Llorca responde esta semana en Les Corts a preguntas sobre la situación de la Comunitat y la colaboración del Gobierno

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control a 7 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá esta semana en la sesión de control en Les Corts a preguntas sobre la situación política, social y económica de la Comunitat Valenciana, los "problemas de los valencianos" y el grado de implicación y colaboración del Gobierno de España.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, cuestionará al jefe del Consell sobre "cómo valora la situación política, social y económica de la Comunitat Valenciana".

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, preguntará sobre "por qué su Consell, el mismo que tenía Carlos Mazón, es incapaz de resolver los problemas de los valencianos".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, se interesará sobre "qué grado de implicación y colaboración está mostrando el Gobierno de España con los valencianos".

En el orden del día del pleno de esta semana, que se desarrollará el miércoles y el jueves, figura la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSPV y de Compromís, respectivamente, sobre medidas fiscales para impulsar un turismo sostenible.

Respecto a las proposiciones no de ley (PNL), el PP lleva una sobre las nuevas delimitaciones del dominio público hidráulico, el PSPV una sobre la garantía de la transparencia, la rendición de cuentas y la plena colaboración institucional en las investigaciones sobre las viviendas de protección pública de Les Naus (Alicante), Compromís una sobre el aumento de fenómenos extremos con la llegada de El Niño y Vox una sobre los aranceles para los cítricos procedentes de Sudáfrica.

Los grupos también fiscalizarán al Consell en materia de publicidad institucional, coeducación educativa, personal y medios de la administración de justicia y su incidencia en los órganos judiciales que instruyen causas de alto interés público, comunicación de información y lucha contra la LGTBIfobia en el ámbito educativo.