Llorca responderá esta semana en Les Corts a preguntas sobre la Comunitat, su dosier y el acceso a la vivienda

Archivo - El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (1 fila, d) - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá esta semana en la sesión de control en Les Corts a preguntas sobre la situación de la Comunitat Valenciana, el dosier en el que supuestamente se recogen presuntas irregularidades que le afectarían a él y a su entorno, así como sobre las medidas que lleva a cabo el Consell para facilitar el acceso a la vivienda.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, interpelará al jefe del Consell sobre cómo valora "la situación política, económica y social de la Comunitat Valenciana".

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le preguntará sobre cómo valora "que exista un dosier con presuntas irregularidades y corruptelas del 'president' de la Generalitat y de su entorno más próximo".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, le cuestionará sobre "qué está haciendo su gobierno para garantizar que la Comunitat disponga de las infraestructuras, los recursos y las condiciones necesarias para impulsar su crecimiento económico, facilitar el acceso a la vivienda y generar nuevas oportunidades para los valencianos".

En el orden del día del pleno, que se celebra este miércoles y jueves en Les Corts con sesión de control al 'president', figura la toma en consideración de la proposición de ley forestal de la Comunitat Valenciana, presentada por el PP, y de la proposición de ley de creación de una deducción a las ayudas a las personas afectadas por la talidomida, presentada por Compromís, esta última por procedimiento de lectura única.

La coalición también lleva la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 3/2019, de servicios sociales inclusivos, y de la Ley 13/2010, de protección civil y gestión de emergencias.

Por su parte, el PSPV lleva la proposición de ley de modificación de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y gestión de emergencias, para el fortalecimiento de la resiliencia y la cultura preventiva.

Respecto a las proposiciones no de ley, se debatirá una de Vox de tramitación especial de urgencia sobre "el refuerzo de la defensa, la seguridad y las capacidades del Estado" en Ceuta y Melilla.