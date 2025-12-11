Llorca, sobre la reunión con Sánchez: "Tiene que haber unidad para paliar el dolor y la rabia de los afectados"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que en la reunión que mantendrá el próximo miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que haber unidad" porque será "la mejor manera de ayudar ese dolor y esa rabia contenida" de los afectados" por la dana. Aunque ha admitido que no acudirá "con muchas esperanzas", ha deseado que "por lo menos" ambas administraciones "se sienten a coordinar mejor la reconstrucción".

Además, ha insistido en su intención de "acercar posiciones" con las asociaciones de víctimas, sin "negar que sigue habiendo mucha tensión y muchísima distancia", y ha reiterado que el 'expresident' Carlos Mazón ya asumió "la máxima responsabilidad" y que no le corresponde "especular" sobre si su acabará imputado.

Así lo ha trasladado este jueves, en una entrevista en COPE recogida por Europa Press, nueve días después de su toma de posesión y seis días antes del encuentro con Sánchez en la Moncloa. El nuevo jefe del Consell ha hecho una valoración positiva de su primera semana y ha destacado su intención de "retomar la agenda lo más rápido posible porque queda mucho trabajo por hacer en la Comunitat Valenciana".

Respecto a la reunión con Sánchez, ha sostenido que es importante que se produzca a pesar del contexto de "crispación y polarización en España" y de la relación entre el PP y el PSOE. Su intención es que "toda la sociedad entienda que la situación de la Comunitat es diferente al resto" por la "enorme crisis" de la dana.

"Me gustaría pedir a Pedro Sánchez, aunque tonto no soy y sé cómo funciona la política en España, que, al margen de las discrepancias que tenemos y que vamos a seguir teniendo, que en las cuestiones relativas a la reconstrucción tiene que haber unidad", ha expuesto, y ha señalado que ya ha "palpado en primera persona" en sus visitas a Picanya y Paiporta el "dolor y rabia contenida" de los afectados.

Según Llorca, no se entiende que en una de las peores crisis en España los políticos estén "siempre discutiendo" en lugar de centrarse en la reconstrucción. "Por lo menos en eso me gustaría un cambio. No voy con muchas esperanzas, la verdad, ojalá pueda cambiar y podamos por lo menos coordinarnos y que el Gobierno y la Generalitat se sienten a coordinar mejor esta reconstrucción", ha abundado.

TENSIÓN Y DISTANCIA CON LAS ASOCIACIONES

Sobre su relación con las asociaciones de víctimas, Llorca ha reiterado que su intención de acercar posiciones es "una convicción personal" y no un "paripé" como dice la oposición, al tiempo que ha destacado que ya ha mantenido conversaciones telefónicas "muy cordiales" con estas entidades sin todavía haberse reunido personalmente. En esas conversaciones, ha indicado que hablaron "muchas cosas" y también le "reprocharon" algunas cuestiones.

"No voy a negar que sigue habiendo mucha tensión y muchísima distancia entre la administración y las asociaciones, pero para mí era importante abrir un canal de comunicación, aunque haya reproches o discrepancias, que nos permita acercar posiciones y, sobre todo aumentar la ayuda que necesitan", ha esgrimido.

Ante el rechazo de las dos principales asociaciones a reunirse con él hasta que no pida el acta de diputado a Mazón, ha sostenido que se debe a "sentimientos de rabia y frustración" que ha asegurado comprender y ha insistido en "buscar canales de comunicación que los atenúen".

En este punto ha citado las palabras del presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, Christian Lesaec, de que "a veces se confunde el término justicia con venganza". "Yo no puedo aplicar esos sentimientos al dirigir el Consell", ha subrayado.

Dicho esto, ha vuelto a defender que "en el PP se han reconocido errores" con el "perdón" y la dimisión de Mazón, mientras ha acusado al Gobierno de no haber asumido responsabilidades tras la dana. "En eso el Partido Popular ha sido ejemplar, por mucho que se empeñen el PSOE y las formaciones de izquierdas", ha sostenido.

Y ha recalcado: "En mi partido hemos asumido errores, hemos pedido perdón y hemos cambiado a personas. Eso no ha pasado en el resto de formaciones". También ha opinado que la dana "puso en evidencia las costuras de las administraciones" porque "ninguna estuvo preparada el 29 de octubre y hubo graves problemas de coordinación en los días posteriores".

Preguntado por si será un 'president' continuista a Mazón, Llorca ha asegurado que mantendrá "las medidas buenas que adoptó el anterior Consell" y que pretende corregir los "errores" en la gestión de la dana para acabar con la "desidia" de los ciudadanos a la administración: "Hay cuestiones que no se han hecho bien y me corresponde como 'president' cambiarlas".

SOBRE MAZÓN Y EL 29O: "SIEMPRE HAY QUE DECIR LA VERDAD"

En cuanto a su relación personal y política con Mazón tras la dana, cuestionado por si en algún momento del último año le instó a decir la verdad, ha reconocido que "siempre hay que decir la verdad, sobre todo en casos de crisis". "Posiblemente esa es la cuestión que ha hecho que Carlos Mazón asuma su responsabilidad política y no esté al frente de la Generalitat", ha señalado en alusión a "la falta de claridad cuando transmitió la información de lo que había estado haciendo ese día".

Pero ha indicado que "a pesar de que hay una investigación en curso, aún no hay ningún hecho que haya hecho que la juez haya hecho una exposición razonada al TSJCV para señalar al presidente Mazón".

Interpelado por si teme que Mazón acabe imputado, ha reiterado "máximo respeto" al proceso y ha defendido que él, como todos los valencianos, quiere "saber exactamente qué pasó y que diga la juez si hay responsabilidades penales y quienes las tienen que soportar si las hay".

"Si eso pasa, tenemos que actuar en el partido en base a lo que marcan los estatutos, pero no quiero especular. Quedan muchas personas por declarar y muchísimas cuestiones por esclarecer. Hay que medir los tiempos y ser cautos", ha zanjado.