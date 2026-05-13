Llorca, sobre si el Consell presentará los presupuestos de 2026 la próxima semana: "No tengo novedades que decir"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, durante la firma de un acuerdo de cooperación, en La Beneficència, a 13 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que no tiene "novedades que decir", al ser preguntado este miércoles sobre si presentará finalmente los presupuestos de la Administración autonómica para el ejercicio 2026 la próxima semana.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras firmar con el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, un convenio para la financiación y ejecución de infraestructuras y sistemas de saneamiento, tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en la provincia.

Cuestionado directamente sobre si el Consell presentará las cuentas autonómicas la próxima semana, ha contestado a los periodistas: "Desde la última reunión que tuve con ustedes hasta hoy no tengo novedades que decirles".

Precisamente, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, se mostró este martes "optimista" con que el jefe del Consell pueda sacar adelante los presupuestos de 2026 y ha exhibió confianza en la "capacidad" del jefe del Consell: "Estoy completamente convencido de que echará el resto para posibilitar lo mejor para los valencianos".

En cualquier caso, tanto 'populares' como Vox, cuyos votos son imprescindibles para la aprobación en Les Corts de las cuentas, asumen que la tramitación de los presupuestos a estas alturas del ejercicio obligaría a modificar el calendario parlamentario, dado que el actual periodo de sesiones finaliza el 3 de julio.

UNOS SERVICIOS PÚBLICOS "DE CALIDAD"

Cuestionado sobre si estos presupuestos contemplarán de alguna manera un aumento en la partida de Educación para satisfacer las reivindicaciones del profesorado que ha llevado a la convocatoria de la huelga indefinida, el 'president' de la Generalitat ha señalado que "todos los años en políticas sociales, en educación, en sanidad, esta Administración hace un presupuesto y gran parte de ese focalizado en estos tres pilares para nosotros fundamentales".

"Es cierto que si llegasen las transferencias del Estado tendríamos más fondos, es cierto que si ese fondo de nivelación estuviese en marcha por parte del Gobierno de España tendríamos más fondos, es cierto que si tuviese un sistema de financiación como toca tendríamos más fondos, pero a pesar de lo que pasó el día de la dana con las depuradoras que tuvimos que arreglar muchas, seguimos adelante con nuestros proyectos", ha reivindicado.

Así, Juanfra Pérez Llorca ha puesto en valor que el Consell, a pesar del "ninguneo económico" del Gobierno de España, sigue "trabajando para tener unos servicios públicos de calidad".