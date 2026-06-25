Llorca traslada su "apoyo y cariño" al pueblo venezolano tras los terremotos

Archivo - El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene un encuentro con la portavoz de la Federación Venezolana de Asociaciones en España, Mary Ponte, en el Palau de la Generalitat, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su "apoyo y cariño" al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que han sacudido en las últimas horas el país y que han dejado más de 30 muertos confirmados por el momento.

"Todo mi apoyo y cariño al pueblo venezolano tras la terrible catástrofe que han sufrido hace tan solo unas horas. Mucha fuerza, Venezuela", ha manifestado el jefe del Consell en un mensaje en redes sociales.

En la misma línea, la alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha escrito en redes sociales: "Todo mi cariño al pueblo venezolano tras el terremoto sufrido y un abrazo muy especial a la comunidad venezolana de nuestra ciudad, que vive estas horas con angustia desde la distancia. Valencia está con vosotros".

La alcaldesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, también ha mostrado toda su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los terremotos: "Un abrazo enorme a todas las personas afectadas y mucho ánimo a quienes están trabajando para ayudar en estos momentos difíciles. Fuerza y esperanza para todos".

A primera hora de este jueves, el Gobierno de España ha trasladado toda su solidaridad y apoyo al "pueblo hermano venezolano" ante el seísmo registrado en Venezuela, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.

Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado que la Embajada española y el Consulado en Caracas están "plenamente operativos", haciendo seguimiento de la situación, "del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia".

El Gobierno español también ha explicado que se encuentra en contacto con las autoridades "para evaluar las necesidades" y ha trasladado su "total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria".