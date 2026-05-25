Llorca ve un avance el acuerdo salarial para docentes con ANPE y CSIF y espera que mañana se firme el pacto definitivo

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado "un avance" que dos sindicatos docentes --ANPE y CSIF-- hayan suscrito un acuerdo con la Conselleria de Educación que incluye una subida salarial para el profesorado y ha expresado su confianza en que este martes se puede firmar el pacto definitivo con el resto de organizaciones (STEPV, CCOO y UGT).

Así lo ha expresado el jefe del Consell, que ha asistido a la Gala del Deporte Yo Soy Noticia 2026, a preguntas de los medios sobre el hecho de que CSIF y ANPE hayan aceptado la propuesta salarial de la Conselleria de Educación, en el arranque de la tercera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, con lo que se ha roto en este punto la unidad sindical mantenida hasta la fecha en la protesta. Se trata de un "microacuerdo" en la negociación, ya que hay cuestiones, como las ratios, que siguen "abiertas".

Al respecto, Llorca ha manifestado: "Es un avance. Yo creo que es muy importante que haya diálogo y entendimiento. Si todos tenemos el mismo objetivo, que es mejorar la educación, lo que no va a entender la sociedad es que no nos pongamos de acuerdo".

El 'president' ha agregado que ya ha habido un acuerdo con dos sindicatos y mañana --se ha convocado un nueva reunión a partir de las 16.00 horas-- se va a continuar trabajando. Asimismo, ha señalado que en la negociación se ha ido separando punto por punto, "que es una forma de llegar a un entendimiento".

"Y lo que puedo asegurarles es que mañana esa voluntad de la Generalitat Valenciana y de su gobierno de seguir continuando con los acuerdos la vamos a llevar a adelante", ha insistido

Igualmente, ha pedido "reflexión", que se produzca "un entendimiento entre todos y, sobre todo, que sigamos trabajando para una educación fuera de la política, más técnica y mucho más centrada en los estudiantes".

"LAS CARTAS SOBRE LA MESA"

Para el dirigente autonómico, "no se trata ahora de una cuestión de estrategia, se trata de poner las cartas sobre la mesa, que es lo que ha puesto la Generalitat, una de las ofertas más importantes que se ha hecho en materia educativa en toda España". Aquí ha remarcado que "hay acuerdos que se han firmado por sindicatos en otras CCAA que no han sido tan ambiciosos como el valenciano, por lo tanto, lo lógico es que nos pongamos de acuerdo".

Además, ha enfatizado que "esta semana se comienzan a examinar los jóvenes de segundo de Bachillerato y que esto tiene que estar garantizado".

"Por lo tanto, creo que si hay voluntad, si estamos todos sentados en una mesa, si ya se han firmado los primeros acuerdos, pues yo comienzo a verle poco sentido a que haya una huelga indefinida".

Por último, interrogado por si tiene la expectativa que mañana se pueda firmar definitivamente el acuerdo completo, ha contestado: "Espero que sí. Es cierto que hoy ha habido un avance se está trabajando bien, se está en esa línea. Insisto, si tenemos todos el mismo objetivo, lo lógico es que firmemos".