La lluvia suspende la mascletà de Castelló y otros actos como el Concurso de Paellas Intercollas

CASTELLÓ 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La situación meteorológica de este martes -con lluvia intermitente- ha provocado ya la suspensión del Magdalena Circus y el Tren Turístico de las 11.00 horas, así como el Concurso de Paellas Intercollas y la 'mascletà', dentro de las fiestas de la Magdalena, según ha informado el Ayuntamiento.

Así, el consistorio ha informado que se cancela el disparo de la mascletà prevista para hoy a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo debido a las lluvias, que han impedido llevar a cabo su montaje.

Los actos más destacados de hoy se celebrarán esta tarde y noche. A las 20.00 horas tendrá lugar el homenaje a Na Violant d'Hongria, en su monumento de la plaza Na Violant, organizado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

A las 23.00 horas está prevista la celebración de la Nit Màgica a cargo de Xarxa Teatre, que partirá de la plaza Mª Agustina, recorrerá algunas calles del centro de la ciudad y acabará en la avenida del Rey don Jaime.