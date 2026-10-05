Las lluvias dejan 27 incidentes en la Comunitat: cortes de suministro y vías intransitables

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado 27 incidentes en la Comunitat Valenciana, la mayoría de ellos en las provincias de Alicante y Valencia, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

En concreto, desde las 20.37 horas del día 4 de octubre hasta las 7.30 horas de hoy, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha gestionado un total de 27 incidentes relacionados con el episodio meteorológico.

De ellos, 14 tuvieron lugar en la provincia de Alicante --Crevillent o Elche--; otros 11 en la de València capital, y dos en la provincia de Castellón --Benicarló y Vinaròs--, han señalado las mismas fuentes.

Los incidentes estaban relacionados con cortes del suministro eléctrico, vías intransitables y problemas con el transporte público ferroviario.