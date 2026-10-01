Las lluvias dejan este miércoles 45,8 l/m2 en Castañet y otros 38,2 en Herbers (Castellón)

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias que han azotado este miércoles la Comunitat han dejado 45,8 l/m2 en la localidad castellonense de Castañet y otros 38,2 en la de Herbers, según ha informado Avamet en redes sociales.

A estas localidades les han seguido Rossell, con 29,2; Pavías, con 29; Jérica, con 24,4; Fuentes de Ayódar, con 23,8; La Pobla de Benifassà, con 23,6; y Venta del Moro, con 23,1.

Además, Higueruelas sumó 22,9 l/m2; Canet lo Roig, 21,8; Torralba del Pinar, 21,6; Caudete de las Fuentes, 21; y Villores, 19,6, han indicado las mismas fuentes.