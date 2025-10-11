Las lluvias descargan con una intensidad torrencial en Carcaixent (Valencia): 100 l/m2 en una hora

Archivo - Varias personas con paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Las fuertes lluvias provocadas por la dana Alice han descargado con una intensidad torrencial la tarde de este sábado en Carcaixent (Valencia). El municipio ha registrado 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora, según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), sobre las 17.51 horas, en un mensaje en sus redes sociales.

En concreto, ha detallado que el observatorio de Carcaixent-Quatre Camins ha registrado 195 l/m2 de lluvia diaria acumulada a las 17.50 horas y 110 l/m2 en una hora entre las 16.35 y las 17.35 horas. Avamet también ha resaltado que, a las 19.00 horas, algunos barrios de la ciudad de València ya superan los 75 l/m2.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ha indicado que en estos momentos se registran chubascos de intensidad "muy fuerte" o "torrencial" en una zona "muy reducida" de la Ribera Alta, entre Alzira y Carcaixent. "No hay tormenta, pero el núcleo está estático en la zona de Carcaixent", ha apuntado.

Este núcleo de precipitación estático también afecta a Alzira, pero con "menos intensidad", ha precisado el organismo de meteorología, al tiempo que ha recalcado que "en zonas próximas no llueve". "Afecta a una zona reducida de la Ribera Alta", ha subrayado.

Alrededor de las 18.42 horas, ha apuntado que el núcleo de precipitación que ha afectado a Carcaixent se mueve lentamente hacia el oeste con "menos intensidad" y ahora afecta a la zona de Benimuslem y Alberic.

"Núcleos de precipitación penetran de mar a tierra por los litorales de Castellón, Valencia y norte de Alicante. Por ahora sin tormenta, pero ya hemos visto en Carcaixent que cuando uno de estos núcleos queda estático, aunque no haya tormenta, los acumulados son muy importantes", ha remarcado.

Aemet ha reiterado que la situación sigue siendo "muy adversa" en gran parte de las provincias de Valencia, Castellón y en el norte de Alicante.

Asimismo, ha señalado que llueve "prácticamente en todo el litoral desde Dénia a Vila-real, de forma más dispersa en otras zonas del litoral de Castellón". "Por ahora sin tormenta, pero ocasionalmente con intensidad fuerte", ha añadido.

"La banda de precipitación que penetró por el mar avanza hacia el interior y vuelve a llover con intensidad en la zona de Carcaixent y en otras del litoral y prelitoral de la provincia. Esta línea de chubascos se mueve hacia el oeste", ha manifestado.

Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha resaltado que la dana Alice está dejando lluvias intensas y persistentes con acumulados de precipitaciones importantes que "provocan el estancamiento de agua y reduce la capacidad de evacuación".

Por ello, ha subrayado la importancia de evitar la utilización del coche y los desplazamientos por carretera; así como, si fuera necesario su uso, evitar los pasos subterráneos y puentes.

INCIDENCIAS

Respecto a los servicios realizados por bomberos, Emergencias ha señalado, alrededor de las 17.00 horas, que el Consorcio Provincial de Valencia ha reportado un total de 25 incidencias, entre las que destacan cinco rescates por lluvias, dos derrumbamientos, ocho achiques y caídas de árboles y cascotes.

También los bomberos de València han informado de que, desde las 07.00 horas, han atendido en la ciudad un total de 17 servicios relacionados con las lluvias referidos a la caída de árboles, saneamientos, achiques y encharcamientos.

En la provincia de Castellón, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han actuado en servicios de achiques y desprendimiento de fachada en Burriana, y una caída de árbol en Almassora.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han intervenido en las últimas horas en la retirada de árboles.