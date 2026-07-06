Localidades de la Ribera Alta como Carcaixent o Alzira y Xàtiva en la Costera alcanzarán este martes los 44º de máxima

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 40º - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Zonas bajas de prelitoral del sur de la provincia de Valencia como la comarca de la Ribera Alta y localidades como Carcaixent, Alzira, l'Alcúdia, la Pobla Llarga o Alberic podrán alcanzar este martes valores próximos a 44 grados de temperatura máxima, como también en la Costera y municipios como Xàtiva.

Así lo ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un mensaje publicado en redes sociales, en el que alerta de una situación meteorológica "adversa" a partir de este martes y hasta el jueves, cuando "la segunda ola de calor del año afectará a nuestro territorio".

La mayor intensidad, según ha indicado el organismo estatal, se registrará el martes y el miércoles. De hecho, ha avisado de que durante este primer día se podrán producir tormentas secas o de poca precipitación en el interior de la Comunitat Valenciana.

De cara a este lunes, hay aviso naranja activado en sur de Valencia, donde se pueden superar los 40 grados, especialmente en zonas bajas alejadas del mar. Ya será el martes cuando se generalizan los avisos naranja y hay aviso rojo en la zona de avisos litoral sur de Valencia por máximas de 44º en el interior de la zona.