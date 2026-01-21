Localizada y evacuada por aire la joven desaparecida en una zona rural de Favara

Imagen del rescate - CONSORCIO PROVINCIAL

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han localizado en la tarde de este miércoles en una zona de barranco a la mujer desaparecida en un área rural de la población valenciana de Favara.

La mujer está siendo evacuada vía aérea con un helicóptero V-990 para ser tratada por los medios sanitarios, según ha informado el Consorcio Provincial.

El dispositivo de búsqueda se activó a las 18.54 horas de ayer y han participado efectivos de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y voluntarios de la ONG IAE (Intervención, Ayuda y Emergencias).

Por parte del Consorcio, tras el relevo de esta mañana, han participado en el dispositivo una dotación de bomberos, del grupo GERA (Grupo Especial de Rescate en Altura), dron, tres brigadas forestales del Consorcio, dos unidades de mando y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat.