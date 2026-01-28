Localizan en aguas de Argelia al ocupante de un velero desaparecido el 15 de enero entre Gandia y Guardamar del Segura

Velero localizado en aguar de Argelia que llevaba desaparecido desde el 15 de enero tras salir de Gandia (Valencia) - DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 9:40
   VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un avión de Frontex ha localizado "sano y salvo" en aguas de Argelia al ocupante del velero desaparecido el día 15 de enero en aguas de entre Gandia (Valencia) y Guardamar del Segura (Alicante).

   La Capitanía Marítima de Alicante ha informado de que el velero y su ocupante han sido localizados en aguas SAR de Argelia. Un mercante, Thor Confidence, le ha rescatado y le desembarcará en el puerto de Algeciras el día 29.

   La operación se ha coordinado con el COVAM (Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima) de la Armada y el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, ha detallado la Dirección General de la Marina Mercante.

   La localización se produce después de que el día 24 de enero, tras 9 días de rastreo, se desactivara la búsqueda con medios de Salvamento Marítimo en la zona SAR española, manteniendo activos radioavisos y contactos con las autoridades de Argelia.

