Localizan a una niña con autismo sola, en pañales y perdida bajo la lluvia en San Miguel de Salinas

Imagen de archivo de vehículos y agentes de la Policía Local de San Miguel de Salinas (Alicante) - FACEBOOK POLICÍA LOCAL SAN MIGUEL DE SALINAS

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de San Miguel de Salinas (Alicante) ha localizado a una niña con autismo, que se había perdido, bajo una "intensa" lluvia. Estaba sola, en pañales y desorientada y su familia la estaba buscando, ha informado el cuerpo de seguridad en redes sociales este domingo.

En concreto, tras no encontrar a nadie que la acompañara, la menor fue trasladada al centro de salud para que le practicaran un reconocimiento, ha apuntado.

Finalmente, la niña, que tenía diagnosticado trastorno autista grave, fue entregada a sus progenitores, que estaban buscándola, ha explicado la Policía Local.