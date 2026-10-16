Logicaltramp llevará en abril los grandes éxitos de Supertramp a la sala Auditorio Roig Arena

Logicaltramp llevará los grandes éxitos de Supertramp a la Sala Auditorio Roig Arena el 23 de abril - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala Auditorio Roig Arena acogerá el próximo viernes 23 de abril el espectáculo The Spirit of Supertramp, un homenaje a una de las bandas más influyentes y queridas del rock británico de la mano de Logicaltramp.

La formación ofrecerá un recorrido por el universo musical de Supertramp, recreando el sonido, la energía y la personalidad que convirtieron al grupo en un referente internacional, avanza el recinto multiusos de València.

El concierto reunirá algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, entre ellos 'The Logical Song', 'Breakfast in America', 'Goodbye Stranger', 'Take The Long Way Home', 'Dreamer' y 'Crime of the Century', en un espectáculo marcado por las inolvidables melodías, las armonías vocales y el protagonismo de los teclados y el saxofón que caracterizaron la música de la banda.

Con sede en Londres y una amplia trayectoria sobre los escenarios, Logicaltramp se ha consolidado como uno de los tributos más reconocidos a Supertramp gracias a una propuesta cuidada y fiel al espíritu original del grupo.

Su espectáculo rinde homenaje al legado musical de Rick Davies y Roger Hodgson, acercando al público las canciones que han marcado a varias generaciones.

Las entradas para el concierto de Logicaltramp ya están a la venta en roigarena.com.