La London Symphony vuelve al Palau con Gianandrea Noseda, el debut de Seong-Jin Cho y un repertorio romántico

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La London Symphony Orchestra regresa a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València para ofrecer este viernes, a partir de las 19.30 horas, bajo la dirección del maestro italiano Gianandrea Noseda, un programa integrado por grandes páginas del repertorio romántico: el Concierto n.º 2 para piano y orquesta de Frédéric Chopin, interpretado por Seong-Jin Cho, y la Sinfonía n.º 2 de Aleksandr Borodín. Completará el programa el divertimento orquestal de El beso del hada de Igor Stravinski.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que "las visitas de la London Symphony Orchestra constituyen siempre un acontecimiento musical de primer nivel; no en vano, este concierto está prácticamente agotado desde el inicio de la venta".

"Regresa además su principal director invitado, Gianandrea Noseda, muy querido por el público valenciano, que recuerda sus siete programas al frente de la Orquestra de València, con la que mantuvo una etapa artística especialmente significativa. Debuta asimismo en nuestra programación Seong-Jin Cho, uno de los pianistas fundamentales de la actualidad y gran especialista en Chopin, como acredita su victoria en el prestigioso Concurso Internacional Chopin de Varsovia", ha remarcado.

La primera parte del recital se abrirá con la suite orquestal en cuatro movimientos El beso del hada, obra en la que Stravinski rinde un homenaje sincero y admirado a Piotr Ilich Chaikovski, tomando como referencia diversas melodías pianísticas y canciones de su compatriota.

A continuación, el Segundo Concierto para piano de Chopin --en realidad el primero que compuso-- despliega toda la poesía, expresividad y brillantez técnica características del compositor polaco, situando el piano en el centro del discurso y reservando a la orquesta un papel esencialmente acompañante.

En la segunda parte sonará la Segunda Sinfonía de Borodín, una de las obras maestras del nacionalismo romántico ruso, impregnada de épica, colorido orquestal y poderosa inspiración melódica. La partitura constituye una de las cumbres del sinfonismo ruso del siglo XIX.

La London Symphony Orchestra está considerada una de las mejores orquestas del mundo, alcanzando a decenas de miles de personas en salas internacionales y a millones a través de retransmisiones en streaming, radio, televisión y plataformas digitales. Sir Antonio Pappano es su director titular y Sir Simon Rattle, director emérito.

Cuenta además con Gianandrea Noseda y François-Xavier Roth como principales directores invitados, y con Michael Tilson Thomas como director laureado. Mantiene residencias artísticas en París, Tokio y Aix-en-Provence, y realiza giras regulares por Estados Unidos y Asia.

Gianandrea Noseda es uno de los directores más solicitados del panorama internacional; la temporada 2025-2026 constituye su novena como titular de la National Symphony Orchestra. Fue nombrado director general musical de la Ópera de Zúrich en 2021. A lo largo de su carrera ha dirigido formaciones como la BBC Philharmonic, la Filarmónica de Israel, el Teatro Mariinski, la Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Pittsburgh Symphony Orchestra o la Filarmónica de Róterdam, y ha sido director artístico del Festival de Stresa.

Seong-Jin Cho colabora habitualmente con orquestas como las filarmónicas de Berlín y Viena, la London Symphony Orchestra (LSO), la Royal Concertgebouw Orchestra o la Boston Symphony Orchestra. Entre los directores con los que trabaja se encuentran Myung-Whun Chung, Gustavo Dudamel, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Gianandrea Noseda, Antonio Pappano, Simon Rattle, Santtu-Matias Rouvali, Esa-Pekka Salonen y Lahav Shani. En la temporada 2024/2025 fue artista residente de la Filarmónica de Berlín. Nacido en 1994 en Seúl, comenzó a estudiar piano a los seis años y ofreció su primer recital público a los once.

