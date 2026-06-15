Lope de Vega y Óscar Wilde protagonizan el Festival de Talleres de Teatro Clásico de Sala Russafa

La dama boba en Sala Russafa - SALA RUSSAFA

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

'La dama negra' de Lope de Vega y 'La importancia de llamarse Ernesto' del autor británico, Óscar Wilde, protagonizan la segunda semana de programación del XV Festival de Talleres de Teatro Clásico de Sala Russafa, que representará el alumnado de grupos del 'Taller de Teatro para no profesionales' que imparte la Acadèmia Escènica de València.

La actriz directora, dramaturga y docente Iria Márquez dirige 'La dama boba' el 17 y 18 de junio, mientras que la adaptación de la actriz y dramaturga Raquel Ortells, 'La importancia de llamarse Ernesto', está programada para el 19 y 20 junio, según ha informado el espacio teatral en un comunicado.

La obra de Lope de Vega es una comedia de enredo escrita en el siglo XVII que habla del poder transformador y formador del amor, de manera que acompaña el crecimiento intelectual y personal de una joven a la que pretenden dos caballeros.

"Es interesante la comparativa del teatro español de esta época en España respecto a otros países, como Inglaterra, donde las mujeres tenían prohibido actuar --ha explicado la docente y directora--. Aun así, no podemos perder de vista la obra como la concibió Lope hace cuatro siglos, con una sociedad totalmente diferente".

La dramaturga ha cambiado el género de ciertos personajes y ha acortado una parte del libreto para "agilizar un espectáculo que ahora se ambienta en los años sesenta, en el seno de una familia pudiente donde se cuestiona la libertad a la hora de escoger pareja para las hijas, teniendo muy en cuenta aspectos como el honor o la honra".

En el estreno absoluto suben al escenario de este montaje Ainhoa Milán, Álvaro Montes Sánchez, Carla Villeta Giménez, Eugenia Bover, Mª Carmen Fernández Navarro, Pau Ivars Cabrera, Sergio Bataller Morro, Susa Orts Molins, Toni Piza, Mercedes Testal Parrillas y Asunción Tortajada Peris.

CONTRADICCIONES CON HUMOR

'La importancia de llamarse Ernesto' llega como una comedia por la que transcurren temas como el matrimonio, la religión o el decoro y donde sus personajes escogen decir con total naturalidad la verdad de sus opiniones y sentimientos cuando lo habitual, en la época, era optar por mantener las apariencias.

El dramaturgo británico Óscar Wilde ha pasado a la historia como un maestro del humor y la ironía, capaz de retratar las contradicciones de la clase alta del momento sin perder la compostura.

"La reacción del público era la risa cuando, por ejemplo, dos personajes casados hablaban abiertamente de su frío matrimonio. Nadie se esperaba que dijeran verdades como puños con una sonrisa, sentando cátedra", ha destacado la directora Raquel Ortells sobre un texto que considera "completamente vigente", porque "sigue habiendo gente que prima el interés por encima del amor, que trata de aparentar constantemente. Si mostráramos realmente lo que pensamos y hacemos en las redes, serían como esta obra. Pero en vez de eso nos encontramos fotos de desayunos perfectos, de reuniones con amigos o familia que representan un mundo ideal".

En esta comedia, unos personajes bien posicionados socialmente tratarán de añadir emoción a sus vidas con todo tipo de argucias que la realidad se encargará de ir desmontando. A los personajes, les darán vida: Ana de la Fuente Oliver, Araceli Pla, Carlos Pascual González, José Pérez Arnal (Josepe), M. Carmen Barquero Martínez, Pepa Domingo Mares, Manuel Llosa de Ibarlucea y Carlos Carbellido.

El grupo se ha organizado para trabajar aspectos como el vestuario, el atrezo, la ambientación musical o la escenografía. Una estrategia docente para hacerles partícipes de la producción de la obra, aumentar su implicación en el proceso creativo y animarlos a que se familiaricen con otros aspectos de la puesta en pie de un espectáculo.

Mantendrán la época y localización en que Wilde escribió la obra, sin embargo, Ortells ha introducido leves adaptaciones para el estreno absoluto del montaje que podrá verse el próximo viernes y sábado en Sala Russafa.