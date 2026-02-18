Loquillo, La Gossa Sorda y La Reina del Flow, nuevas confirmaciones de El Muelle Live de Alicante

Archivo - El cantante Loquillo durante un concierto - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El espacio polivalente de El Muelle Live, ubicado en el Puerto de Alicante, acogerá más actuaciones de artistas "de primer nivel" en el panorama musical nacional. Así, se ha confirmado la llegada de Loquillo, La Gossa Sorda, La Reina del Flow y El Muelle Family, que se suman a las anteriores de Raphael, Vanesa Martín, Miguel Ríos, Festival AMA (La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda de Danza Invisible), Sergio Dalma, La Fúmiga, Pablo Alborán, Marta Santos o Carlos Sadness, entre otros.

Con una ubicación frente al mar Mediterráneo y a pocos minutos del centro de Alicante, El Muelle Live quiere posicionarse "como el gran espacio cultural y de ocio de referencia en la ciudad", con una "completa programación que engloba conciertos, festivales, eventos deportivos, propuestas gastronómicas y experiencias para todos los públicos".

Los organizadores del evento han detallado, en un comunicado, que Loquillo desembarcará en Alicante el próximo 15 de agosto con su gira 'Corazones legendarios'. En este 'tour', revisa su colección de éxitos intergeneracionales con un nuevo sonido, energía renovada y la actitud 'rockera' que lo ha convertido "en mito".

Sobre el escenario, estará acompañado por Igor Paskual y Josu García (guitarras), Laurent Castagnet (batería), Alfonso Alcalá (bajo), Dani Herrero (saxo) y Germán San Martín (teclados).

Además, casi una década después de su despedida, La Gossa Sorda regresa a los escenarios con 'A tornallom', una gira "profundamente simbólica" que nace del "impulso emocional y colectivo de reencontrarse con su público".

El regreso de la banda valenciana, liderada por Josep Nadal, no es solo musical, sino también "ideológico". "Una reafirmación de sus raíces, de la reivindicación y de la energía que ha marcado su trayectoria", han apuntado desde El Muelle Live, que será escenario el 6 de junio de este "esperado reencuentro, imprescindible para los seguidores de una de las formaciones más influyentes de la música en valenciano".

Por su parte, el "fenómeno global" La Reina del Flow, producido por Caracol Televisión y difundido por Netflix, vuelve a España con una "ambiciosa gira" por los principales recintos del país, que arrancará el 13 de junio en Alicante.

Tras el "éxito" de 2025, regresa con Charly Flow (Carlos Torres) al frente del cartel, junto a Yoni Trejos (Jay Torres), María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Drama Key y Kevin Bury. El público podrá disfrutar en directo de éxitos de la serie como 'Amor imposible', 'Reflejo' o 'Perdóname', en un espectáculo que celebra la "fuerza global" de la música latina.

EL MUELLE FAMILY

Igualmente, la iniciativa de El Muelle Family tendrá lugar todos los domingos a partir de las 11.00 horas desde el 8 de marzo, para ofrecer una invitación a disfrutar este enclave "desde otra mirada" como es la del tiempo compartido en familia.

"Un espacio donde cultura, ocio, creatividad y gastronomía se unen para vivir el recinto en familia. En esta nueva propuesta se programarán talleres para aprender trucos de magia, descubrir cómo reciclar materiales para crear cuentos, iniciarse en la robótica, explorar el circo en primera persona y muchas otras propuestas educativas y divertidas", han apuntado los organizadores.