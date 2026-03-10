Lori Meyers, nueva confirmación del cartel de Love to Rock 2026

Archivo - El grupo Lori Meyers. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Lori Meyers se incorpora al cartel de Love to Rock 2026, que se celebrará en La Marina de València los próximos días 2 y 3 de octubre de 2026.

La banda granadina, uno de los grandes referentes del indie nacional de las últimas dos décadas, llegará al festival con un repertorio "cargado de himnos generacionales como 'Emborracharme', 'Luces de neón' o 'Mi realidad'", destaca la organización en un comunicado.

Su directo, "enérgico y vibrante, se ha consolidado como uno de los más celebrados del panorama musical español y promete ser uno de los momentos más esperados de la próxima edición", añaden.

Con esta confirmación, Love to Rock continúa ampliando un cartel que ya cuenta con nombres como León Benavente, Ginebras, Depedro, Niños Bravos, Los Punsetes, Vera Fauna y Grande Amore, entre otros artistas que se anunciarán próximamente.