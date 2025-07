Low Festival vela armas para su 15 aniversario sacando pecho por su consolidación y con el reto de ser más sostenible

Tras haber servido de escenario a grandes bandas como Pixies o Massive Attack, prepara la alfombra roja para subir el telón con Pet Shop Boys

BENIDORM (ALICANTE), 25 (EUROPA PRESS)

El Low Festival enfila lo que será la partir de este viernes la edición de su 15 aniversario, una cita ante la que su director, José Piñero, saca pecho por tres lustros de éxito en los que la cita, que arrancó bajo el nombre de 'Low Cost Festival' con Sunday Drivers o Vetusta Morla como cabezas de cartel y que apunta ahora en su menú a Pet Shop Boys, Fangoria, Empire of the Sun, The Kooks o Viva Suecia desde este viernes y durante tres días.

En conversación con Europa Press a pocas horas de levantar el telón de los escenarios del estadio municipal Guillermo Amor de la ciudad alicantina, José Piñero ha querido mostrar su satisfacción por la evolución de una cita con la que junto con su equipo ha conseguido uno de sus objetivos primigenios, el de "hacer un festival al que nos gustaría ir a todos los niveles".

En un contexto en el que hay algo de "deshumanización" en la organización de festivales, con algunos a los que se les ha quitado "la pasión" con tintes "demasiado comerciales y capitalistas", luce al Low Festival como una propuesta musical que ha sabido crecer radicada en el "respeto hacia el público, que al final es quien paga una entrada".

Y todo ello gracias a una organización "muy profesionalizada" en torno a "un equipazo" y con la confianza de "los mejores proveedores de toda España", aquellos que también se dan cita en otros grandes festivales del calendario nacional.

El secreto, revela, "hacer las cosas con corazón, con pasión, con cabeza y con responsabilidad" para "no vivir del corto plazo", algo que al final "el público valora" y premia con una fidelidad que hace que, incluso, haya festivaleros que han repetido hasta en 10 ocasiones. "Aquí hay parejas que se han conocido y que han formado una familia".

SIMBIOSIS CON BENIDORM Y RETOS DE FUTURO

Después de que en el año 2010 hasta diez mil personas pasaran por la primera edición de la cita, Piñero destaca cómo su criatura ha sabido fusionarse con la ciudad, sumando fuerzas para conformar "una mezcla de colores" que ha sido posible en parte por la buena relación con las instituciones. "Nos han dejado trabajar y tener sostenibilidad. Es el secreto, como en la cocina... hacerlo lento, con 'chup chup', amor, cariño y buen producto".

Benidorm, "una ciudad hospitalaria, preparada como muy pocas para el turismo y donde todo funciona" y con la que, asegura, el Low Festival ha conjugado una "simbiosis perfecta".

Echando la vista atrás, Piñero afronta el vértigo de haber conseguido que pasaran por las tablas de Benidorm bandas internacionales como Pixies o Massive Attack, pero también celebra haber podido ser testigo del crecimiento de otros grupos nacionales como Viva Suecia o Lory Meyers.

"Estoy contento y feliz, el Low nos sigue sorprendiendo y pasan cosas", abunda el director del festival, quien preguntado sobre si hay fuerza para otros quince años, lo tiene claro: "No sabemos hacer otra cosa. Siempre para adelante".

Mirando al futuro, apunta como retos conseguir ser "más sostenibles y tecnológicos" con la vista puesta en dar "un mejor servicio".

Un punto en el que pone en valor que la gente, más allá del público, valora el trabajo que se realiza en Benidorm. Desde proveedores hasta montaje, "cada vez que vienen, se sienten como en casa".

"La opción es seguir e intentar mejorar, también en los carteles", agrega Piñero.

SOBRE LO PARITARIO, LO ÉTICO Y LO MORAL

Sobre el debate al respecto de la presencia femenina en los carteles de los principales festivales españoles, Piñero repara en que al margen de los nombres de bandas con presencia de mujeres, hay que tener una visión "360" a todo lo que rodea un festival.

Como ejemplo, pone en valor cómo en el núcleo duro de la toma de decisiones del Low participan un 70% de mujeres.

Tampoco evita pronunciarse sobre otra de las polémicas que ha rodeado el ecosistema de festivales en España, como es la entrada de un fondo proisraelí KKR en las principales grandes citas del calendario español.

"Es muy fácil tirar con una diana. Hay mucha hipocresía. Es un problema de capitalismo desmesurado y sin corazón. Pero todo el mundo debería mirar su día a día empezando por uno mismo. Es fácil criticar, pero, ¿tú estás haciendo lo correcto? ¿Has ido a alguna manifestación? La gente muchas veces cierra los ojos", apunta.

Con todo, remata hablando de cómo funciona el mundo. "Si fuéramos todos más éticos y morales, el mundo sería distinto".

EDICIÓN DEL ANIVERSARIO NÚMERO 15

La edición de 2025 de Low Festival, que tendrá a partir de este viernes, celebra sus tres lustros de vida con un cartel que mezcla nombres internacionales y talento nacional.

El arranque del festival llevará, entre otras, la firma de Pet Shop Boys, leyendas del pop electrónico. Les acompañarán nombres como Bomba Estéreo, Carolina Durante, Xoel López, Sexy Zebras, Judeline, Varry Brava, Mujeres, Colectivo Da Silva e Innmir.

La jornada se completará con las actuaciones de Cora Yako, Grande Amore, Teo Lucadamo, Hofe x 4:40 y Las Petunias. Además de Marie Malarie, Cool Nenas, Celsior, Systema, Arnau Obiols, Bea Miau y Pau Grima.

Empire of the Sun, The Kooks o Viva Suecia serán las puntas de lanza de la edición del sábado, una jornada que contará con directos de Zahara, Siloé, Niña Polaca, Ralphie Choo, Midnight Generation, Kate Clover, Anabel Lee, Melifluo, Flash Show, Tristán!, Ezezez y Levitants.

La clausura del festival abrirá las puertas a Fangoria y Lori Meyers como grandes cabezas de cartel. Además, el público podrá disfrutar de los pases de Amaia, Dorian, Miss Caffeina, Delaporte, Rusowsky, María Escarmiento, Vera Fauna, Camellos, Jordana B, Bestia Bebé, Svsto y The Family Battenberg.