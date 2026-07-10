Lozano (CVC) urge a renovar los órganos estatutarios "caducados" y Massó espera que los grupos lleguen a un acuerdo

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, recoge la memoria anual del CVC entregada por su presidente, José Mª Lozano - CVC

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), Jose Mª Lozano, ha recordado este viernes a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, que los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana están "caducados" desde hace años y requieren de una "renovación urgente", aunque ha admitido que ve "improbable" que salga adelante por las diferencias entre los grupos parlamentarios para lograr una mayoría de tres quintos de la cámara autonómica que permita abordar este proceso.

En respuesta a esta petición, Massó (Vox) ha señalado que "la prerrogativa de renovar los órganos estatutarios corresponde a los grupos parlamentarios", al tiempo que ha asegurado que desde la Mesa de Les Corts trasladarán esta petición. "A ver si son capaces de llegar a algún acuerdo", ha dicho después de que Lozano haya hecho entrega de la memoria del CVC de 2025 en el parlamento valenciano.

En declaraciones posteriores a los medios, el presidente del CVC ha recordado que lleva reclamando la renovación de los órganos desde su toma de posesión en abril de 2025, aunque actualmente no cree que se produzca porque el próximo año habrá elecciones autonómicas y ve difícil que los partidos políticos lleguen a acuerdos "en el terreno que sea". "Será urgente cuando se produzcan las elecciones", ha añadido.

En el caso de la renovación del CVC, ha expuesto: "Nadie puede asegurar, ni mucho menos yo, que pueda formar parte de la próxima candidatura, y ni mucho menos yo pensar que pueda mantener la presidencia cuando no sé quién será la persona de la más alta dignidad al que le corresponde nombrarla".

Por otro lado, Lozano ha señalado que en el acto de entrega de la memoria no han asistido representantes "ni de Compromís ni de Vox", sin contar a Massó, con lo que ha lamentado que no ha podido "dirigirse institucionalmente" a estos dos grupos parlamentarios.

Además, ha destacado que tomó posesión el año pasado con un "apoyo contundente" del entonces conseller de Educación y Cultura y actual responsable de Hacienda, José Antonio Rovira. "El entonces 'molt honorable' presidente de la Generalitat Carlos Mazón es el culpable directo de que yo esté hoy aquí, con el consentimiento del 'molt honorable' Pérez Llorca", ha dicho.

Respecto a la etapa en la que está al frente del CVC, Lozano ha asegurado que, con independencia de los "criterios personales" de los consejeros, todos coinciden "en lo principal" en sus dictámenes. "Las diferencias de los consejeros ya no es noticia, eso ha bajado", ha sostenido.

"NO SOMOS UN ÓRGANO POLÍTICO"

Y ha querido recalcar en este punto: "No somos un órgano político. No somos un órgano que tenga la necesidad de mostrar su lealtad a nadie. Somos un órgano al servicio de la cultura valenciana y de la lengua".

Al respecto, cuestionado por si considera que la Conselleria de Educación ha censurado a escritores catalanes y baleares en la asignatura de Valenciano en Bachillerato --en el borrador del currículum se eliminaron referencias a la "literatura catalana", lo que motivo una queja pública de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)--, Lozano ha afirmado que no le consta y que se trata de una "información averiada" porque primero "se cometió un pequeño error" en el currículum y en el texto definitivo se estableció "autores que hayan escrito en lengua valenciana". Además, ha subrayado que "los autores valencianos tienen todo el apoyo de la Generalitat y, desde luego, del Consell Valencià de Cultura".

"Yo soy nacido en Burgos, y a mucha honra, pero yo soy más valenciano, si me permitís, que nadie. Tan valenciano como el Cid Campeador o como Jaume I el Conqueridor. Estimo nuestra lengua porque es mía también", ha dicho en valenciano.

AVL

En este punto, ha introducido el tema de los recortes presupuestarios a la AVL impuestos por Vox al Consell. "Es una partida que nunca se había gastado y que, de hecho, en las cuentas del año pasado, la Acadèmia, por la que tengo todo el respeto y todo el cariño, ha devuelto la totalidad de esa partida porque realmente es una partida de la que no hacía uso. No es fácil llamar recorte a algo que tiene una especie de lógica presupuestaria", ha esgrimido.

En cuanto a cómo ve la situación actual de la cultura valenciana, el presidente del CVC ha afirmado que goza de un "estado de salud excelente, con subidas y bajadas", y ha puesto como ejemplo la exposición de obras de Rubens en el Museo de Bellas Artes de València, las colecciones privadas de Fundación Bancaja o la nueva directora del IVAM, Blanca de la Torre, y su "posición capaz de relacionar tradición e innovación".

De cara al futuro, ha avanzado que quiere que el CVC elabore una recopilación sobre todos los dictámenes emitidos por la institución relacionados con la dana del 29 de octubre de 2024, al considerar que recogen propuestas en positivo para la sociedad valenciana. La institución elaboró informes sobre diversos problemas que afloraron a consecuencia de la tragedia, como la situación de los archivos de los pueblos afectados, la ordenación territorial tras la dana o su impacto en los adolescentes.