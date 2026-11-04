Luis Javier Suria gana el I Premio Internacional de Composición Óscar Esplá con 'City moving lights' - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'City moving lights', de Luis Javier Suria Lorenzo, se ha alzado con el I Premio Internacional de Composición Musical Óscar Esplá, impulsado por la Diputación de Alicante y organizado por la Fundación Cultural La Mácula del Tiempo con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante (CSMA). El accésit de esta convocatoria ha sido para 'Le tombeau d'Esplá', de Pedro Salinas Robles.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha firmado con Eduardo Lastres, presidente de la Fundación, el convenio de colaboración que formaliza el respaldo de la institución provincial al certamen. Navarro ha explicado que la ayuda asciende a 4.000 euros y se materializa a través de la cesión de espacios y la difusión del premio.

"La Diputación se suma a la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Óscar Esplá con un programa de actividades que culmina con este concurso, una iniciativa que refuerza el compromiso de la institución con la creación musical contemporánea, el impulso a la cultura y la promoción del talento, tanto de la provincia como del ámbito internacional", ha manifestado Navarro.

Fundación Asisa y Casa Mediterráneo también han colaborado en este certamen que celebrará su gala de entrega de premios el 12 de noviembre en la Sala de Cámara del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), a las 20.00 horas.

La velada incluirá la interpretación de las obras premiadas, integradas en un programa, 'Óscar Esplá de la tradición a la modernidad', que explora la obra del músico desde la creación actual. El repertorio, interpretado por la Orquesta Filarmonía Ciudad de Orihuela y acompañado al piano por el director del Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, Jesús María Gómez, también contará con piezas del compositor Sixto Herrero y del propio Esplá.

Tanto Jesús María Gómez como Sixto Herrero han formado parte, junto al compositor Andrés Valero-Castells, del jurado que ha valorado las 22 obras presentadas a esta primera convocatoria, procedentes Bélgica, Alemania, Grecia, Austria, Finlandia, Italia y de varias comunidades autónomas españolas. Ha estado integrado por "reconocidos profesionales del ámbito de la interpretación, la composición y la dirección musical", según un comunicado de la Diputación.

En palabras de Lastres, se trata de "una importante participación de compositores que han confiado en una convocatoria concebida con vocación de continuidad y que aspira a convertirse en un proyecto de colaboración institucional, un espacio de encuentro entre compositores, intérpretes, instituciones culturales y público, contribuyendo a poner en valor el talento creativo y a reforzar la presencia de la música de nueva creación en la vida cultural".

TRAYECTORIAS

El compositor y docente alicantino Luis Javier Suria Lorenzo, natural de Rojales, ha sido reconocido internacionalmente con el primer premio del Audi Composers Competition 2025, celebrado en Ingolstadt (Alemania), por su obra 'The song wants to be light'.

Suria Lorenzo, formado en distintos conservatorios de Alicante, Murcia y Aragón, desarrolla una trayectoria creativa centrada en la música de cámara, las composiciones corales y los repertorios contemporáneos.

Por su parte, Pedro Salinas Robles, compositor y director natural de Requena (Valencia) y residente en La Vila Joiosa, cuenta con trayectoria en la creación sinfónica, camerística y para banda, reconocida con galardones internacionales, entre ellos el primer premio del Concurso de Corciano y de Perusia Harmonica.

Salinas Robles, formado en conservatorios de España y Países Bajos, ha ampliado sus conocimientos con compositores destacados y cuenta con obras seleccionadas como repertorio obligatorio en certámenes musicales.