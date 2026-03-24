Luna denuncia que Les Corts quieren “taparle la boca” y avisa: “No querer oír al Síndic es no oír a los ciudadanos”

El síndic de Greuges, Ángel Luna, durante un encuentro informativo tras la entrega de su Informe Anual 2025 a la presidenta de las Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha denunciado la “regresión democrática” de Les Corts en la relación tanto con la institución que preside como con otros órganos estatutarios, al considerar que desde 2025 se intenta “taparle la boca” y “debilitar” su papel en defensa de los valencianos. “No querer oír al Síndic es no querer oír a los ciudadanos, porque el Síndic es la voz de los ciudadanos”, ha manifestado.

Luna, que preside la institución en funciones y agotará su mandato a final de este año, ha explicado en rueda de prensa en Les Corts –tras entregar su informe anual de 2025 a la presidenta, Llanos Massó, a la Mesa y a los síndics–, que su queja se basa en que durante el año pasado no fue llamado por la cámara a comparecer ante el pleno, como establece la ley de creación del Síndic y el Estatut d’Autonomia “de manera imperativa”.

Es más, ha señalado que en el cambio del reglamento del parlamento valenciano, aprobado hace unos meses por PP y Vox, se establece que el Síndic deberá presentar su informe ante la comisión de Peticiones y no ante el pleno, además de abrir la puerta a realizar cambios en los presupuestos de los órganos estatutarios como ya se hizo con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Todo ello supone, a su juicio, una ”experiencia decepcionante”, una "falta de interés" por parte de Les Corts y "una deriva de tapar la boca a las instituciones para que no llegue la queja del ciudadano a donde tiene que llegar”. “El Síndic no viene aquí a contar su batalla, viene a hablar de los problemas de los ciudadanos”, ha recalcado.

“En esta que, presumiblemente, será mi última intervención, quiero llamar a las cosas por su nombre. Se está intentando debilitar a las instituciones estatutarias sin tener mayoría suficiente para hacerlo”, ha aseverado, ya que ha recordado que las leyes de los órganos estatutarios como el Síndic de Greuges requieren de una mayoría de tres quintos de Les Corts para aprobar cambios.

CREE QUE ES ALGO INÉDITO EN ESPAÑA

Luna ha asegurado que no percibe que esta falta de relación entre un parlamento autonómico y un defensor del pueblo se produzca en ninguna otra comunidad de España. Además, ha explicado que trasladó a finales del año pasado a la presidenta de Les Corts la necesidad de que fuera llamado a comparecer ante el pleno, ella le dijo que habría una próxima junta de síndics y no volvió a “saber más”.

Según ha expuesto, desconoce “las causas” a las que se debe este cambio en las relación de Les Corts con los órganos estatutarios, como tampoco quiere “juzgar intenciones”, pero ha subrayado que se produce desde 2025 porque en 2024 sí compareció ante el pleno de la cámara. “Yo no puedo venir a Les Corts si no me llaman”, ha constatado.

Por todo ello, ha advertido que “vamos a una situación de deterioro democrático de tal naturaleza que va a ser muy difícil restablecer unos usos y costumbres que en España han dado muy buen resultado”. De hecho, ha augurado que, de seguir así, “podremos terminar como sucede en muchos países sudamericanos, donde la letra de las leyes son paraísos en la tierra” y “en muchos casos son repúblicas bananeras donde no se respeta nada”.

Tras señalar que esta situación “debería tener una consecuencia política”, ha explicado que “probablemente” podría interponer un recurso contencioso-administrativo para denunciarlo, pero lo ha descartado: “Evidentemente, no lo vamos a hacer. Estamos aquí para supervisar el trabajo de la administración y denunciar aquello que funciona mal”.

Aunque desconoce el tiempo que le “queda de mandato” hasta que sea o no sustituido, Luna ha asegurado que el Síndic de Greuges ejercerá “hasta el final la defensa de los intereses y los derechos de los ciudadanos y de las instituciones que tienen que proteger a los ciudadanos”.

EXIGE UN ACUERDO PARA SUSTITUIRLO

Respecto a su sucesión, ha explicado que este martes ha trasladado a Massó que debe ser sustituido “a tiempo” antes de fin de año, a lo que según él ella no ha contestado “nada”. En cualquier caso, ha instado a los grupos parlamentarios a “hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo” para sustituirle tanto a él como al resto de cargos de órganos estatutarios con mandatos caducados.

“Este bloqueo de las instituciones no es bueno para el funcionamiento del estado de derecho y del sistema democrático”, ha advertido.