Una luz que "proyecta historias", protagonista del cartel del XXIII Festival de Cine de Alicante

Presentación del cartel del XXIII Festival de Cine de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Alicante calienta motores para celebrar su XXIII edición y "afianzar" una trayectoria que ha contado desde sus inicios con el respaldo de la Diputación de Alicante. La imagen de este año es 'La luz que proyecta historias', un cartel de la diseñadora Rocío Baños.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y el director del certamen, Vicente Seva, han dado a conocer este viernes los detalles de la obra de Baños, seleccionada de entre las más de 300 propuestas recibidas.

Navarro ha resaltado la relevancia de este festival, que se celebrará en Alicante del 23 al 30 de mayo, y ha recordado que "la institución provincial colabora desde hace años en la organización y difusión de este importante certamen, no solo económicamente, sino también a través de la cesión de espacios como el ADDA".

Según ha explicado la propia autora, "el cartel se construye a partir de la luz como elemento esencial del cine y como rasgo identitario del paisaje mediterráneo".

La imagen parte de una forma semicircular que remite al sol, a la lente cinematográfica y al propio acto de proyección, estableciendo un vínculo directo entre territorio y lenguaje audiovisual, según ha indicado la Diputación en un comunicado.

El diseño apuesta por un lenguaje "gráfico, sintético y atemporal", capaz de funcionar como imagen principal del festival y de adaptarse a múltiples formatos y soportes, dando como resultado "un cartel sobrio, reconocible y versátil, que comunica la esencia del evento como un espacio de encuentro entre la creación cinematográfica y su entorno".

Por su parte, Seva ha destacado que, a falta de un mes para cumplirse el plazo de presentación, "ya han concurrido al concurso 1.150 cortos y 60 largometrajes que ya está evaluando el jurado".

PREMIOS

El certamen repartirá un total de 8.000 euros en premios y, como en ediciones anteriores, contará con las categorías de largometrajes de producción española y cortometrajes nacionales e internacionales.

El jurado del cartel del Festival de Cine de Alicante ha estado formado por el artista y diseñador Javier Crespo; Manuel Sánchez, de Two Boss Producciones; Claudia Ripoll, profesora de Fotografía Publicitaria y Teoría de la Imagen de la Universidad de Alicante (UA), y Mar Pina, jefa de prensa del certamen.

Baños comenzó a dibujar desde pequeña y descubrió las posibilidades que le brindaba el mundo digital, que ha marcado desde entonces su relación con el diseño. Compaginó su vocación artística con los estudios de Administración de Sistemas Informáticos y se especializó en diseño gráfico y digital. El pasado año finalizó la carrera de Diseño Digital en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).