Luz verde al "histórico" nuevo plan de financiación de las universidades públicos valencianas

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha dado luz verde al nuevo plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas, un pacto "histórico" con el que las cinco instituciones académicas reivindicado desde hace más de una década.

Así lo ha recalcado el conseller de Educación, Universidades, Cultura y Empleo, José Antonio Rovira, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo valenciano para dar cuenta de la aprobación del plan.

"Es un acuerdo histórico", ha aseverado el conseller, quien ha recordado que "durante los últimos diez años las universidades han venido demandando a la Generalitat un sistema de financiación plurianual estable y lo hemos conseguido después de un par de años de trabajar intensamente".

El acto de firma del plan --que tendrá una vigencia de cuatro años, hasta 2029, prorrogable cuatro años más-- estaba prevista, con la presencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y los rectores y rectoras el lunes, pero fue suspendido por la alerta roja meteorológica. Según ha avanzado Rovira, la intención es llevarlo a cabo la próxima semana una vez se "cuadren" las agendas.

El conseller ha detallado que, por ejemplo, "a partir de ahora, las universidades van a pasar de tener unas transferencias corrientes de 876,8 millones a tener ya de inicio garantizados 1.034,5 millones".

Esos 200 millones de diferencia, ha explicado, "estaban agrupados en diversos programas que había que ir negociando cada año". "Básicamente --ha proseguido-- las universidades van a recibir en los próximos presupuestos del año 2026 una línea de transferencia corriente de 1.034,521.565,35 euros. Y adicionalmente, la compensación por la reducción y la congelación de los precios públicos universitarios, que supone un coste para las arcas de la Generalitat de 39,5 millones, y las dotaciones correspondientes al programa acordado entre las comunidades autónomas y el Ministerio 'María Goyri' para la contratación de profesorado ayudante doctor.

Sobre este programa, Rovira ha aprovechado para criticar que, pese a que en un principio "Pedro Sánchez dijo que lo iba a pagar todo", ahora se ha quedado en que durante los primeros cinco años se repartirá la aportación en un porcentaje del 60% del Ministerio de Universidades y un 40% de la Generalitat. A partir de ese período, "la financiación pasará a ser íntegra de la Generalitat Valenciana", ha apostillado.

ÍNDICES DE INVESTIGACIÓN

Preguntado por cómo se han resuelto las diferencias expresadas a lo largo del proceso por la Universitat Politècnica de València (UPV) respecto al peso de la investigación, Rovira ha comentado que "se ha llegado a un acuerdo con todas las universidades y se han valorado los índices de investigación de cada una".

Es "un acuerdo global y unánime", ha incidido el titular de Educación, que ha subrayado que ha sido "un proceso complejo" y ha recalcado que era "la demanda básica que realizaban todos los rectores y que el anterior gobierno (del Botànic) fue incapaz de establecer".

CONVENIOS INVESTIGACIÓN

Por otra parte, y en materia de universidades, el pleno del Consell ha autorizado cinco convenios de colaboración entre la Conselleria con la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Jaume I de Castelló (UJI) para colaborar en la financiación de obras de mejora de los centros de investigación de excelencia, innovación y transferencia. Estas subvenciones son el resultado de una toma en consideración competitiva de expresiones de interés presentadas por las universidades públicas valencianas, que fueron evaluadas por la Agencia Valenciana de Acreditación y Prospectiva (AVAP).

Contemplan destinar un total de 2,6 millones de euros durante 2025, que estarán cofinanciados por la Generalitat y la Unión Europea a través de los Fondos Feder con el fin de mejorar las infraestructuras destinadas a potenciar la I+D+i. Además, se prevé que las actuaciones del convenio cuenten en 2026 con una aportación de 6,7 millones de euros, dado que son de carácter plurianual.

En concreto, el acuerdo con la UV, dotado con 790.273 euros, tiene como objetivo apoyar a la universidad en la financiación del proyecto básico y ejecución de ampliación del Edificio 1 del Parc Científic, destinado actualmente a Servicios Científico-Tecnológicos con el fin de dar cabida a un nuevo espacio para spin-offs, empresas innovadoras y plataformas de investigación público-privadas.

A la UPV se hace una aportación de 903.721 euros en fondos para apoyar el Proyecto de Reformas para mejorar la eficiencia energética y la funcionalidad de la Ciutat Politècnica de la Innovació y del Instituto de Tecnología Química.

En tercer lugar, el Consell ha autorizado dos convenios de colaboración con la UMH por un total de 812.000 euros que se destinarán al proyecto de ampliación del Edificio Ramón y Cajal, que alberga el Instituto de Neurociencias UMH-CSIC y su conexión al edificio Muhammad Al-Shafra. Asimismo, se apoya a la UMH en la realización del Proyecto de reforma del sótano del Edificio Muhammad Al-Shafra para la instalación de laboratorios de investigación del Instituto de Neurociencias.

Finalmente, el Consell ha autorizado un convenio dotado con 83.989 euros para apoyar a la UJI en la financiación de la construcción del Proyecto de ampliación del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (Cirtesu) para albergar un canal de experimentación hidrodinámica, un taller de prototipos, una sala de operaciones y laboratorios de investigación. Esta obra se ejecutará y finalizará fundamentalmente durante la anualidad 2026.