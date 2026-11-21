Archivo - Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de València, en la plaza de la Reina, a 8 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha autorizado las intervenciones necesarias para ejecutar el nuevo proyecto de iluminación ornamental de la torre del Micalet y del exterior de la Catedral de València. Se trata de un conjunto de disposiciones encaminadas a garantizar la seguridad de la instalación, el respeto a los elementos patrimoniales y la estética de la intervención, todas ellas definidas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat.

La intervención, según lo establecido por la Junta, deberá incluir un ajuste final con la instalación terminada, a fin de garantizar la homogeneidad en la iluminación del monumento, y ajustes también en las fases subsiguientes para la iluminación del resto del conjunto, tal como ha destacado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, se deberán retirar las instalaciones y conducciones existentes que hayan quedado obsoletas y sin uso, tanto en el monumento como en el entorno. Las especificaciones acordadas incluyen también la recomendación de pintar los tendidos en el entorno de la torre del mismo color que la fachada en la que se ubiquen, para una mejor integración.

Además, en el caso de que sea necesario realizar alguna excavación para el paso de nuevas instalaciones, se deberá aportar un proyecto arqueológico, que deberá ser autorizado independientemente.

Y, finalmente, se señala que si, por la disposición de las instalaciones existentes, no se pudieran reutilizar los tendidos actuales, y se hubiera de instalar grapas u otros dispositivos de anclaje en los elementos originales, será necesaria una nueva autorización independiente. En todo caso, se exigirá la mejor afección posible a los elementos ornamentales y a los sillares.

La iniciativa es fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento, la Fundación Iberdrola y el Cabildo de la Catedral, que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local hace ahora un año, en el marco de la celebración del Año Jubilar del Santo Cáliz.

Los proyectos de iluminación ornamental del Micalet y del exterior de la Catedral, redactados por los arquitectos Carlos Salas Gutiérrez y José Sánchez Álvarez, fueron presentados al Ayuntamiento el pasado mes de abril.