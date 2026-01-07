El MACA bate récords en 2025 y se acerca al millón de visitantes desde su apertura

Sede MACA - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) ha vuelto a batir su récord en 2025 tras alcanzar la cifra de 106.706 visitantes, un 3,07 por ciento más con respecto al año anterior, en el que se superó por primera vez la barrera de los 100.000 asistentes. En el acumulado, desde su apertura en el año 2011, se acerca ya al millón de usuarios, con 920.642.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado la "gran" oferta del MACA que "cada vez atrae a más público con su colección permanente", además de la "calidad" de las exposiciones temporales y la vertiente educativa y social del museo con actividades para todos los públicos a lo largo del año.

De la totalidad de los visitantes presenciales, el público mayoritario continúa siendo el internacional, que este año ha supuesto un 50,62%, mientras que el 37,84% corresponde procede de territorio nacional. Los ciudadanos de la propia provincia y ciudad conforman el 11,54%, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

De acuerdo con el consistorio, dotar al público digital de un contenido "de calidad y dinámico" supone para el museo un objetivo "prioritario". Durante este año, los visitantes a la web han sido 186.112.

En este sentido, la cuenta de Facebook cuenta con 16.000 seguidores, en la red social X son 6.158, en Instagram, 11.000 y en TikTok, 1.032. Además, en YouTube han tenido 3.477 reproducciones.

De otro lado, el MACA ha contado en 2025 con tres exposiciones temporales de las artistas Esther Ferrer, Kara Walker y Juana Francés y ha recibido en donación un total de ocho obras y 784 libros y documentos, así como 48 obras en depósito.

La conservadora del Museo, Rosa María Castells, ha señalado que ha sido un año "de muchísimo trabajo", que se ve sostenido y apoyado por un público "fiel" que disfruta de la visita al museo, de las exposiciones y actividades programadas para todos, lo que convierte al MACA en "un referente turístico de primer orden en la ciudad, en una institución de prestigio nacional y en un lugar cercano y habitable para el público local".

ÁREA DE EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN

Por otra parte, el área de educación y mediación es "uno de los pilares en los que se sustenta la programación del museo". Los escolares de todas las edades que han llegado al museo han sido 4.891; las personas atendidas en proyectos inclusivos han llegado a 308 y los asistentes a las visitas de fin de semana han alcanzado los 422.

Los programas y actividades complementarias a las colecciones y exposiciones temporales es cada vez "más amplio y diverso", según el Ayuntamiento, y en la actualidad cuenta con propuestas periódicas y otras que se realizan de manera esporádica. Durante los últimos 12 meses, un total de 19.198 personas han participado en las 524 actividades realizadas