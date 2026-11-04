Los machos de lagartija roquera producen señales químicas para competir por el territorio, según un estudio

Archivo - Lagartija roquera - UV - Archivo

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio que lidera el Institut Cavanilles de la Universitat de València (UV) muestra que las señales químicas que producen los machos de lagartija roquera (Podarcis muralis) influyen en su éxito reproductivo a través de su efecto sobre la competencia con otros machos por el acceso a los mejores hábitats, y no porque ciertos compuestos resulten atractivos para las hembras.

En lagartijas, el 'perfume', es decir, este rastro biológico, podría tener más que ver con la intimidación entre machos que con la seducción de parejas potenciales.

La novedad del estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (Royal Society), radica en la combinación del análisis de las secreciones de los machos, el registro de centenares de interacciones sociales y combates, el seguimiento de dónde se instalaba cada individuo y, mediante análisis genéticos de paternidad, la identificación de los machos que engendraron cada una de las crías, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La investigación, en condiciones seminaturales, permitió superar las limitaciones de ensayos previos, realizados en laboratorio. Para realizar el experimento, se introdujeron nueve machos y nueve hembras en cada recinto de los diez creados y provistos de estructuras de madera, ladrillo y hormigón para reproducir refugios que funcionaban como lugares de asentamiento de diferente calidad.

El trabajo muestra que la respuesta a un olor en el laboratorio no equivale a utilizarlo para elegir pareja en condiciones ecológicamente realistas; en consecuencia, evidencia la importancia de estudiar las señales animales dentro de su contexto social y ecológico.

"Los animales utilizan multitud de señales para comunicarse. Algunas son evidentes para nosotros, como los colores llamativos o los movimientos de cortejo, pero otras pasan completamente desapercibidas. En el caso de las lagartijas, dejan señales químicas en su entorno mediante secreciones producidas por glándulas de las patas. Estas marcas contienen decenas de compuestos químicos que pueden permanecer en el ambiente mucho tiempo", ha explicado Javier Ábalos, investigador del Cavanilles en el área de Etología participante en el estudio.

Tradicionalmente, se ha propuesto que algunas de estas sustancias funcionan como indicadores de buena salud para atraer a las hembras en su elección de pareja. En cambio, los resultados sugieren que algunos de los componentes químicos están relacionados con la dominancia social entre machos y con la organización territorial que ofrece acceso a los mejores hábitats. Los machos dominantes han accedido con mayor facilidad a los mejores lugares y, a través de esta ventaja territorial y social, han alcanzado mayor éxito reproductivo.

El estudio, coordinado por Roberto García-Roa, investigador Ramon y Cajal del Institut Cavanilles, no encontró evidencias de que las hembras se guiaran por la atracción de estos compuestos para escoger con quién reproducirse: "Las hembras escogieron principalmente dónde vivir: se concentraron en los lugares de mayor calidad y se reprodujeron sobre todo con los machos que estaban espacialmente próximos, independientemente de sus compuestos químicos", ha añadido Ábalos.

El trabajo de campo se realizó en los recintos exteriores de la Station d'Écologie Théorique et Expérimentale (Francia) y también han colaborado la University of Tasmania, en Hobart (Australia), la Lund University (Suecia) y la Charles Stuart University (Australia).