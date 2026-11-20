Melchor Zapata - AYUNTAMIENTO DE VILAFAMÉS
CASTELLÓ 20 Nov. (EUROPA PRESS) - -
El Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni (MACVAC) de Vilafamés continúa ampliando su fondo artístico con la incorporación de dos piezas obra de dos de los creadores más influyentes del panorama artístico actual: Melchor Zapata y Pere Ribera.
Por una parte, Zapata, radicado en Benicàssim desde hace décadas, ha cedido al MACVAC su obra 'Campos del Mediterráneo'. Con esta cesión el museo acaba con una deuda histórica puesto que no tenía en su catálogo ninguna obra de uno de los mejores artistas que hay en España, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Destaca su pintura, de una fuerte personalidad expresionista y cromatismo fauvista, y su escultura, que ha dado a la provincia obras de extraordinario carácter y monumentalidad como 'El Tombatossals' o 'El toro', en la ciudad de Castelló, o la cabeza de Jaume I, en Benicàssim.
Por otra parte, Ribera ha cedido la obra titulada 'S/T. Sèrie Biografia onírica, sub-sèrie Ensoñaciones moiré' (2011), una pintura de técnica mixta sobre tela, con unas dimensiones de 200 x 122 centímetros. La incorporación contribuye a enriquecer el patrimonio artístico del MACVAC y a continuar haciendo crecer su colección.
El Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni agradece a los dos artistas la implicación por hacer crecer la entidad y el compromiso con el arte y la cultura que han demostrado y demuestran día tras día.